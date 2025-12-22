Deux fois capé avec les Bleus, ce champion de France de Top 14 serait proche d’un retour à l’USAP

Six ans après son départ du club, ce joueur de première ligne est en passe de faire son retour en Catalogne, un sacré coup pour la lanterne rouge.

Un retour au pays qui ferait le plus grand bien à son club formateur, en tout cas, c’est le pari lancé par le comité directeur de l’USAP en vue de la saison prochaine. Alors que l’on apprenait récemment la venue de Sevu Reece à Perpignan, les Sang et Or semblent toujours aussi actifs sur le marché des transferts.

Évoluant du côté de Montpellier depuis six saisons, ce joueur de la première ligne a décidé de faire son retour au pays à 31 ans. Champion de France de Top 14 avec Montpellier lors de la saison 2021-2022 et capé à deux reprises avec le XV de France, ce Catalan pur souche serait proche de Perpignan selon Midi Olympique.

Difficile d’envisager un départ de l’USAP lorsque l’on est un enfant de la Catalogne, tant ce club colle à la peau de n’importe quel habitant de cette ville de 120 000 habitants. Pourtant, c’est bien ce qu’a été contraint de faire Enzo Forletta il y a six saisons, afin de progresser et d’éclore au plus haut niveau du rugby mondial.

Champion de France avec Montpellier et vainqueur de la Challenge Cup en 2021, Enzo Forletta s’est même offert deux sélections face à l’Australie grâce à ses performances dans l’Hérault.

Cette saison, le joueur formé à l’Étoile Sportive Catalane a pris part à dix matchs avec Montpellier, dont cinq en tant que titulaire. La concurrence à son poste fait rage. Si Baptiste Erdocio semble aujourd’hui solidement installé comme titulaire, Enzo Forletta doit également composer avec l’arrivée de Nika Abuladze, présent au club depuis deux saisons.

Face à ces deux internationaux, Enzo Forletta occupe tout de même le statut de numéro deux dans la hiérarchie. Arrivant en fin de contrat, ses qualités pourraient lui permettre d’aspirer à davantage de temps de jeu.

Un retour à Perpignan la saison prochaine est donc plus qu’envisageable. Toujours selon nos confrères de Midi Olympique, Montpellier souhaite toutefois le conserver, mais un retour à la maison reste très tentant pour le pilier gauche de 31 ans, d’autant que son contrat arrive à échéance à l’issue de la saison 2025-2026.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Montpellier Hérault Rugby (@mhr_officiel)

Enzo Forletta, la valeur ajoutée d’un vestiaire : chambreur et redoutable joueur

Vous l’avez sans doute découvert lors des festivités du sacre du MHR en 2022. Malgré son absence dans le XV de départ face à Castres, Enzo Forletta s’est illustré durant la folle semaine montpelliéraine, notamment aux côtés de Marco Tauleigne.

Capitaine lors de la finale, Guilhem Guirado tirait sa révérence ce soir-là en sortant par la grande porte. Le talonneur s’est offert une sortie magistrale, aussi bien sur le terrain qu’en coulisses. Évidemment, Enzo Forletta ne s’est pas privé de le faire savoir au plus grand nombre sur les réseaux sociaux.

Une marque de taquinerie propre au pilier gauche, reconnu comme une véritable plus-value dans un vestiaire tant sa personnalité est attachante. Mais il ne faut surtout pas s’y tromper : Enzo Forletta n’est pas un clown.

Sur le terrain, ce joueur de devoir est redoutable en mêlée fermée et figure parmi les clients les plus solides du championnat. Ses mensurations en témoignent : 1,75 m pour 118 kg, le profil parfait pour son poste.

Il ferait le plus grand bien à la mêlée catalane, alors que l’USAP vient de prolonger Giorgi Beria à ce poste. Les deux internationaux français entreraient en concurrence, une émulation qui servirait les intérêts des Sang et Or, en manque de profondeur cette saison à ce poste clé.