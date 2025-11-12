VIDEO. ''Il fait pas rire l'agriculteur'' : Dupont, Jelonch, Meafou... Qui possède la plus grosse poigne de Toulouse ? 

Les joueurs du Stade Toulousain se sont essayés à l'exercice du grip récemment, comme dévoilé dans une vidéo sur les réseaux sociaux du club.

C'est le genre de jeu débile auquel nous, garçons, ne pouvons pas nous empêcher de jouer lorsque l'effet de groupe et les copains se font ressentir. Après l'indémodable machine à coups de poings des fêtes foraines ou le bras de fer - qu'on a tous déjà essayé en soirée - la nouvelle star des rassemblements c'est le fameux dynamomètre à main.

TOP 14. VIDÉO. Transcendé par ses coéquipiers, Julien Ory impressionne en tapant une barre à 200kgCet outil qui mesure la force de préhension, soit votre "Grip", et qui intrigue de plus en plus de curieux. Les joueurs du Stade Toulousain se sont d'ailleurs essayés à l'exercice récemment, comme dévoilé dans une vidéo sur les réseaux sociaux du club.

Alors qui de Dupont, Meafou, Colombe, Jelonch ou Marchand a le meilleur grip ?

Dupont premier 3/4

Sans trop de surprises, c'est devant qu'on retrouve les meilleurs aux exercices de force. Mais avant cela, chez les 3/4, c'est Antoine Dupont et sa poigne de Haut-Pyrénéen qui s'est démarqué avec 68kg de pression exercée avec sa main droite, et sans s'aider de la gauche pour stabiliser leur poignée comme beaucoup le font.

Chez les gros, Anthony Jelonch a réussi 73,7kg de pression sur l'appareil, ce qui fit dire à Cyril Baille : "L'agriculteur, il fait pas rire".

Malgré tous ses efforts et ses bras de pelleteuse, Julien Marchand n'atteint lui que 63kg de pression.

À son grand désespoir. Quant à Meafou et Merkler, surprise lorsqu'on apprend que malgré leur physique de frigo américain, ils ont une poigne de cadre supérieur cinquantenaire qui se remet en forme grâce au pilate, une fois par semaine.

Colombe explose les compteurs

Et si Jack Willis a placé la barre haut au 2ème essai (79,6), avec une meilleure technique et un peu plus de nerfs, c'est finalement G-H Colombe qui a explosé les compteurs au club, avec 87,5kg de pression sur la machine.

Comme quoi, lorsqu'il s'énerve un peu, le pilier droit de 140kg possède bien une force de titan. À titre de comparaison, le judoka Teddy Riner avait réalisé près de 84 kg de pression dans l'exercice, lors de la nuit du Rugby. En costume et sans donner l'impression de forcer, s'il vous plaît...