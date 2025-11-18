Boudehent et Le Garrec out : le XV de France contraint de s'adapter, La Rochelle paie les pots cassés

Le XV de France perd un soldat. Mais c’est surtout La Rochelle qui risque d’y laisser des plumes. Le point sur un double coup dur qui pèse lourd.

Le staff du XV de France a dévoilé la liste des 42 joueurs retenus pour préparer le test face à l’Australie ce samedi (21h10). Sans surprise, Paul Boudehent n’y figure pas. Touché au tendon rotulien du genou gauche, le 3e ligne rochelais sera absent entre 4 et 6 semaines. RUGBY. Gourgues, Nouchi, etc. Quelles solutions pour dynamiser le XV de France ?

Une blessure confirmée par L’Équipe. Autre mauvaise nouvelle pour La Rochelle : Nolann Le Garrec s’est blessé musculairement à l’entraînement avec les Bleus. Indisponibilité annoncée de trois semaines. Il manquera plusieurs journées de TOP 14. Mais pourrait faire son retour sur le pré en vue de la Champions Cup. Pour rappel, les Maritimes lancent leur campagne européenne à la maison face à Leicester le 6 décembre.

Une accumulation qui commence à peser

C’est un vrai coup d’arrêt pour Boudehent, qui s’était imposé comme l’un des profils les plus dynamiques du système défensif français. Son absence fait mal, d’autant qu’il était en grande forme avec La Rochelle après un début de saison perturbé. Quant à Le Garrec, sa montée en puissance en club comme en sélection était scrutée de près. Deux leaders en devenir, deux atouts absents au plus mauvais moment.

Une double perte stratégique pour O’Gara

Côté rochelais, ce sont deux profils importants qui manqueront à l’appel. Boudehent, c’est un des gros porteurs des doubles champions d'Europe. Un des leaders de combat avec Grégory Alldritt. Le Garrec, lui, amènait vitesse et créativité dans une charnière en développement aux côtés d'Hastoy. À trois semaines du lancement de la Champions Cup, le timing est franchement cruel.

Galthié perd encore des joueurs

Pour le XV de France, l’absence de Boudehent redistribue les cartes en 3e ligne où Cros manque déjà l'appel. Si Ollivon a donné satisfaction dans la cage face aux Fidji, il pourrait glisser un cran derrière avec Jelonch et Alldritt. Woki, Flament et Nouchi postulent également. Même si les deux premiers sont polyvalents en deuxième ligne. Les jeunes Jégou et Capilla sont également à l'affut. ‘Grand Charles/20’, Ollivon a mis tout le monde d’accord pour son retour avec le XV de FranceMalgré les absences de taille, le sélectionneur du XV de France ne manque heureusement pas d'options. Mais ces changements successifs en raison de blessures ou de maladie (Mefaou, NDLR.) ne facilitent ni la préparation ni les automatismes face à des nations qui évoluent ensemble depuis plusieurs semaines.

Pour le Stade Rochelais, l’impact est direct : le staff devra bricoler en l'absence d’un 9 de métier de haut niveau et d’un flanker clé. La réception de Leicester en Coupe d’Europe s’annonce déjà sous tension. Berjon va très certainement être aligné à la mêlée. Tandis qu'un élément comme Botia pourrait sortir du banc pour apporter sa puissance en 3e ligne.

Des Bleus qui se cherchent

Cette série de blessures rappelle à quel point la fin d’année est exigeante pour les organismes. Galthié et son staff, eux, doivent composer avec l’absentéisme et réajuster leurs plans à quelques heures d’un match qui compte pour la dynamique de l'équipe en vue du Tournoi et de la Coupe du monde.

Le match contre les Boks puis celui contre les Fidji ont mis en avant les problèmes d'un groupe qui ne maitrise pas entièrement son rugby. Certains s'en inquiètent. À juste titre. Mais il reste suffisamment de temps pour ajuster le tir. Les retours de cadres comme Dupont, Mauvaka, Cros, etc devraient également apporter cette envie et cette énergie qui a semblé manquer par moment lors des deux premiers tests. Mais avant de les retrouver lors du 6 Nations, il va falloir retrouver de la constance dès ce samedi face aux Wallabies.