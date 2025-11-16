‘Grand Charles/20’, Ollivon a mis tout le monde d’accord pour son retour avec le XV de France

Après une grosse blessure à l’hiver dernier, Charles Ollivon a réalisé un retour XXL avec le XV de France, au poste inhabituel de deuxième ligne.

Comme un symbole, il s’était blessé dans une action qui amenait à l’essai des siens. Le 4 janvier dernier, avec le RC Toulon, Charles Ollivon sortait du pré malgré lui. Lors d’une rencontre de Top 14 face au Racing 92, le troisième ligne était victime d’une rupture du ligament croisé du genou droit. À ce moment-là, il commençait un parcours du combattant pour revenir en forme. Dix mois plus tard, il est de retour et de la meilleure des manières.

Le Grand Charles a la banane

Pour sa première sélection depuis sa blessure, Charles Ollivon a été excellent face aux Fidji, malgré un succès à la joie modérée (34-21) du XV de France. Replacé en deuxième ligne, il a été un atout plus que précieux en touche, où il a été impérial. Avec 17 plaquages réussis, pour aucune étreinte manquée, le Toulonnais a montré toutes ses qualités dans le jeu d’avant.

En attaque, là où il brille généralement plus que les autres, il est revenu à ses bonnes vieilles habitudes. Il est arrivé en Terre promise à la 18ᵉ minute, pour inscrire son dix-septième essai avec le XV de France. Pour rappel, Charles Ollivon est le meilleur marqueur de l’histoire des avants chez les Bleus. Sa dernière entrée dans l’en-but adverse, au niveau international, datait du 25 février 2024 contre l’Italie.

Excellent en tout point, le Grand Charles a logiquement été élu Homme du match. Après la rencontre, il s’est exprimé au micro de TF1 sur cette rencontre : “Je suis très content de remettre ce maillot, après ma longue blessure. C’était un match difficile, contre des joueurs dont on connaît les qualités, massifs et solides. Il fallait répondre présent dans le combat. Je suis rassuré par les repères retrouvés aujourd’hui. Il reste encore du travail, mais on a terminé avec la victoire. C’est une belle soirée à la maison.”

Avec un tel retour, l’atmosphère qui entoure son retour a effectivement été joyeuse. Preuve en est, on a vu Charles Ollivon recevoir une accolade chaleureuse de Jiuta Wainiqolo, son ancien coéquipier du RCT parti au LOU Rugby. Après la rencontre, les deux hommes ont même paradé ensemble, bras dessus bras dessous, avec une tunique bleue sur les épaules du Fidjien.

La révolution d’Ollivon

De plus, ce qui a impressionné, c’est bien que l’habituel troisième ligne s’est rendu dans la cage. De toute sa carrière, c’était seulement la quatrième fois qu’il était titulaire avec le numéro 4 dans le dos. Par le passé, il a dépanné à plusieurs reprises en deuxième ligne, en cours de match surtout, mais cette volonté de jouer à ce poste s’accentue cette saison.

Avant la rencontre, Fabien Galthié avait rapidement désamorcé la question de sa titularisation dans un rôle inédit. En conférence de presse, le sélectionneur vantait le “niveau de jeu” du Basque. Ce dernier “mérite le maillot Bleu pour ce qu’il montre avec nous et ses performances en club”. Le visage affiché contre les Fidji a prouvé que ses soutiens avaient raison.

Depuis son retour, il a joué cinq matchs avec le RC Toulon et deux d’entre eux l’ont été en deuxième ligne gauche. Par ailleurs, Pierre Mignoni a été la cible de plusieurs critiques lorsqu’il a décidé de titulariser son joueur, tout juste revenu de blessure, avec le numéro 4 dans le dos. Le manager toulonnais avait déclaré ceci, en conférence de presse : “C’est une très bonne option en deuxième ligne. À mon avis, il pourrait très bien finir sa carrière à ce poste. Peut-être qu’en prenant de l’âge, tu peux y être performant plus facilement.”

Au service du XV de France

Grand, puissant et à l’aise dans les airs, Charles Ollivon est un athlète hors norme par son gabarit et son physique. Malheureusement, les blessures l’ont trop souvent empêché d’exploiter ses ressources à son plein potentiel. Toutefois, depuis quelques années, les passages à l’infirmerie ne semblent pas avoir d’emprise sur le Grand Charles, qui effectue des retours fracassants.

Questionné par L’Équipe, Pascal Papé (65 sélections) a mis en avant la sortie du joueur au Stade Atlantique. “Avec Ollivon, tu joues avec un quatrième troisième-ligne, ce qui amène du déplacement. C'est un joueur de rupture, comme on l'a vu sur son essai où il est à hauteur de Bielle-Biarrey (19ᵉ)”, indique l’ancien deuxième ligne. D’ailleurs, ce dernier confie préférer le Toulonnais à Anthony Jelonch, dans le rôle d’un avant polyvalent capable de jouer deuxième ou troisième ligne, car le premier est “plus complet”.

