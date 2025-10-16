TOP 14. Alerte levée, Charles Ollivon de retour… mais à un poste (presque) inédit
Avec son double-mètre, son bagage technique et son expérience, Charles Ollivon peut dépanner du 4 au 8. Pierre Mignoni le sait très bien…

Après sa défaite sèche à Clermont, le RCT de Pierre Mignoni va vouloir laver l’affront. Cela passera par la réception du Racing 92 à Mayol ce dimanche soir, une équipe capable de très belles choses en ce début de saison.

Pour l’occasion, Toulon va néanmoins rentrer de très gros poissons dans son XV de départ. Remis de sa commotion face à Bayonne, Gaël Dréan va remettre les fusées qui lui servent de crampons, 3 semaines plus tard.

TOP 14. Plus rapide que Kolbe, squat… : Gaël Dréan, l’homme qui impressionne les préparateurs physiquesTOP 14. Plus rapide que Kolbe, squat… : Gaël Dréan, l’homme qui impressionne les préparateurs physiquesUn retour opportun quand on sait à quel point le Breton supersonique demeure le facteur X de cette équipe, capable de débloquer les situations à tout moment.

Ollivon en 2ème ligne

Mais ce n’est pas tout ! Neuf mois après sa grave blessure au genou, Charles Ollivon a fait son retour sur les terrains début octobre, lors de la réception de Pau. Mais le 3e ligne de Toulon n’a pas enchaîné après avoir pris un "pet" sur sa jambe opérée et n’a donc pas joué à Clermont.

Ce dimanche soir, pour la venue du Racing 92, le "Grand Charles" jouera et sera même titulaire. Une aubaine pour le RCT, à poil en 2ème ligne suite aux blessures et à la recherche d’un joker médical.

''Je sens que je suis encore en déficit'' : Antoine Dupont détaille son protocole avant sa reprise avec Toulouse''Je sens que je suis encore en déficit'' : Antoine Dupont détaille son protocole avant sa reprise avec Toulouse

Oui, vous avez bien lu. Selon Midi Olympique, le cador tricolore (46 sélections) devrait évoluer à un poste très inhabituel, aux côtés du colosse David Ribbans.

Ollivon devrait être aligné en n°4, ce qui n’était arrivé qu’une seule fois jusqu’ici dans sa carrière. La première, c’était contre Toulouse en mai 2021, juste avant une grave blessure aux croisés pour le géant (1m99) basque. En lui souhaitant une meilleure réussite que le repositionnement de Damian Penaud au poste de centre le week-end dernier.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
  • mic4619
    36639 points
  • il y a 29 secondes

Comme Boudehent, comme quoi !
A La Rochelle il y avait aussi des absents en deuxième ligne, Dillane Skelton, rien que la deuxième ligne titulaire.
Ceux qui critiquaient ROG sur son choix de le mettre en 4 voir en 5 ils en disent quoi ?

  • il y a 29 secondes

