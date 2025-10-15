Castro-Ferreira, retour à la case départ pour le 3ème ligne aux statistiques à faire pâlir les ailiers

Après avoir repris avec le groupe il y a 2 semaines, l’enfant de Maubourguet devrait donc être sur la feuille de match face à Pau ce samedi soir.

Aurait-il disputé les phases finales de Top 14 la saison passée s’il ne s’était pas salement amoché l’épaule face à l’USAP lors de la dernière journée de saison régulière ? Peut-être sur le banc, qui sait…

Une chose est sûre, Mathis Castro-Ferreira a depuis raté les 6 premières journées de championnat en 2025/2026 et va devoir à nouveau prouver pour intégrer le groupe régulièrement. Face à la concurrence monumentale offerte par Jelonch, Cros, Willis, Théo Ntamack, Roumat et Banos en 3ème ligne.

S’il ne s’est jamais installé durablement devant les monumentaux du poste à Toulouse jusqu’ici, le Haut-Pyrénéen dispose pourtant toujours d’un ratio unique en Top 14 : 15 essais en 17 titularisations et plus largement en 29 matchs de championnat. Même Jiuta Wainiqolo et Louis Bielle-Biarrey ne font pas aussi bien.

Sur le banc face à Pau ?

Probablement en sortie de banc, où sa puissance fait souvent mal face à des défenses éreintées. Lui qui avait déjà beaucoup progressé la saison passée sur les phases défensives et de contest qui collent avec le poste de flanker auquel le préfère Ugo Mola, on a hâte de le voir à l’œuvre ce week-end, avec une préparation de plus et du spécifique dans les pattes.

Car jusqu’ici, on persiste à dire que le Toulousain de 21 ans reste l’avant français le plus perforant. Rapide, solide, mobile, adroit et de plus en plus vaillant, il a tout pour lui.

Le staff stadiste le sait, et c’est aussi pour ça qu’il est très exigeant avec l’ancien bulldozer des U20…