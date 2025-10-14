TOP 14. Une compo probable taillée pour la revanche : Toulouse vise le rebond avec Gourgues, Capuozzo et Ntamack

Le Stade Toulousain, fort de sa victoire face à l’UBB, veut enfin briser sa mauvaise série à l’extérieur. Direction Pau, un Hameau où les Rouge et Noir devront montrer un tout autre visage.

Fort de son succès contre les champions d'Europe bordelais, le Stade Toulousain se déplace à Pau le week-end prochain. Un autre gros morceaux pour les Rouge et Noir. Non seulement parce que les Béarnais sont en pleine bourre en ce début d'exercice. Mais aussi parce que les hommes de Mola ne voyagent pas très bien. VIDEO. 4 mois plus tard, Ange Capuozzo contribue à la démonstration du Stade Toulousain avec un essai de soliste

Toulouse en mission reconquête loin d’Ernest-Wallon

Depuis la victoire à Clermont dès l'entame de l'exercice. Les triples champions de France en titre ont connu deux revers à l'extérieur, à Montpellier puis à Bayonne. S'incliner sur une pelouse adverse n'a rien de surprenant. Même pour l'armada toulousaine. En revanche, encaisser 84 points en deux déplacements, ça fait mauvais genre pour une formation du calibre de Toulouse. Surtout lorsqu'elle aligne une grande partie de ses meilleurs éléments.

Alors oui, le Stade n'est pas épargné par les blessures. Mais quand l'état d'esprit et l'agressivité n'est pas au rendez-vous, le staff se fâche. Et n'hésite pas à remettre tout le monde à sa place. Quitte à faire des choix forts. On pense ici à Baille qui semble avoir reculé dans la hiérarchie. Ce samedi, le Tricolore pourrait cependant avoir sa chance au Hameau après avoir regardé ses coéquipiers jouer depuis la 3e journée et la défaite face au MHR. Il apportera toute son expérience au jeune Lacombre. Lequel sera aussi entouré de Colombe selon nous.

Willis au repos, Ntamack en 8 pour bousculer Pau ?

L'ex-Rochelais ayant besoin de temps de jeu en vue des tests du XV de France. Lui qui n'a joué que deux matchs jusqu'ici. Idem pour Meafou, jusqu'ici blessé, et qui n'a que 89 minutes de jeu dans les guiboles. L'occasion de faire souffler un Flament qui a beaucoup donné jusqu'ici.

Show me another 2nd row who can do this. pic.twitter.com/dUSfetDEEo — Parlez-Vous French Rugby (@RugbyVous) October 13, 2025

En 3e ligne, Willis va aussi être mis au repos après avoir enchaîné cinq matchs, dont quatre comme titulaire. Cros absent, il y aura quand même du beau monde. Roumat pourrait être sur le banc. Laissant à Théo Ntamack le soin de démarrer en 8. Quid de Jelonch ? Sa présence en 7 n'est pas impossible. Lui qui est en pleine bourre à l'instar de Banos.

Teddy Thomas prêt à débloquer son compteur

A la charnière, toujours pas d'Antoine Dupont. Alors que Ramos voire Romain Ntamack devrait souffler, Mola peut compter sur le retour de Mallia. L'Argentin pourrait être associé à Saito, avec Graou en back-up. Tandis que le très en vue Kalvin Gourgue devrait enchaîner. Non pas au côté de Barassi, qui a beaucoup donné, mais potentiellement de Ahki. Chocobares démarrant que le banc pour apporter sa puissance en cours de match.

Aux ailes, le retour d'Ange Capuozzo a fait beaucoup de bien à Toulouse. En cannes, l'international italien apporte toute son envie avec lui. Il sera sur une aile avec de l'autre côté un Teddy Thomas qui semble plus affuté que jamais et déterminé à marquer son premier essai sous ses nouvelles couleurs. A l'arrière, l'Ecosse Kinghorn sera précieux sous les ballons hauts.