VIDEO. 4 mois plus tard, Ange Capuozzo contribue à la démonstration du Stade Toulousain avec un essai de soliste

Ce devait être un derby à suspens, finalement, les compositions d’équipe laissaient à penser qu’il n’y aurait pas match. Surtout que Toulouse voulait remettre l’église au centre du village, suite à ses récentes performances à l’extérieur.
Ce dimanche soir, le Stade Toulousain a donc écrasé une UBB remaniée, alors que le score affichait déjà 35 à 3 à la pause, avec du jeu à tout-va.
Le premier, signé Willis, était d’ailleurs à la conclusion d’un bijou de contre-attaque sur laquelle la moitié de l’équipe stadiste touchait le ballon et le transmettait dans le bon tempo pour signer un essai de 70 mètres qui traversait le terrain aussi dans sa largeur.
Mais on voulait s’attarder aussi sur celui d’Ange Capuozzo, pour son retour, 4 mois après son dernier match avec les Rouge et Noir et une vilaine blessure à la jambe.
Exploit personnel
Après une première période pleine d’énergie quoiqu’un peu brouillonne, le feu-follet du Stade Toulousain était servi par Paul Graou au milieu du trafic.
RETOUR GAGNANT 😍
L’ailier toulousain Ange Capuozzo signe son retour à la compétition en inscrivant un superbe essai en solo ! 🔥
@StadeToulousain #STUBB pic.twitter.com/NE19t0vexz— CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) October 12, 2025
D’un appui sec, l’international italien trouvait la faille proche de la zone arbitre et faisait le job tout seul, grâce à un slalom comme celui qui a grandi au pied des Alpes sait en faire. Sur les cannes, il résistait au retour de Bochaton pour marquer en coin le 5ème essai haut-garonnais.
Avant d’être acclamé par le public d’Ernest-Wallon, pas mécontent de voir de retour sur le terrain l’un de ses chouchous. En attendant d’en retrouver un autre d’ici 2 mois…
Mais avant cela, l’antre toulousain a donc pu se délecter de 8 beaux essais et d’un récital face au rival bordelais. Qui, certes, ne s’était pas déplacé avec toutes ses forces vives de l’autre côté de la Garonne. Mais est tout de même tombé sur un Toulouse des grands soirs. Enfin !
NMa
Ralala... que dire de ce match, je pense qu'il nous a encore beaucoup appris ou du moins mis en lumière certains manquement.
En 1er mi temps on donne beaucoup d'essais et Toulouse n'en avait pas besoin. Beaucoup d'errement défensifs, de relances pas du tout opportunes, et un replacement défensif/offensif en mode escargot.
Alors désolé le match ne se joue pas là, et même si l'arbitre a été généreux de ne pas nous sortir des cartons jaunes en 2eme mi-temps, je trouve qu'il a manqué de lucidité sur 3 essaies Toulousains qui, de mon canapé, semblait ne pas être valide car des fautes en amont.
Sinon ce match en mis en lumière notre manque de profondeur, notre passivité à l'extérieur et qu'on a aucun solution offensive sans Jalibert.
Je ne comprends pas le changement du jeune Laharrague, tant qu'à faire de prendre une tole autant laisser les jeunes jouer. De plus je le trouvais très offensif et bien positionné devant la défense en pointe des Toulousains.
Je pense que pour nous la 1er moitié de saison va être longue, en espèrant qu'on ne perde pas trio de points au classement et dans la tête.
dusqual
en vrai j'ai regardé 5 minutes. l'ubb étant amorphe à l'extérieur, ce match était une défaite annoncée, je me faisais pas d'illusion.
mais quand j'ai vu l'écran sur l'essai de willis, qui ensuite aplatit en deux temps, j'ai pas cherché à aller plus loin...
AKA
Je te pose une question sans arrière pensée partisane: je trouve que Jalibert ou son staff choisissent ses matchs, pour moi c'est ni bon pour lui ni pour l'équipe, qu' en penses tu?
NMa
Je ne pense que le staff et Jalibert par extension, choisissent les matchs.
Je pense que le staff souhaite avoir deux équipes compétitives, ce qu'on avait plus ou moins réussis l'an dernier, chose qu'on arrive pas du tout à faire en ce début de saison.
pascalbulroland
Ce que j'ai noté surtout, c'est un manque total d'agressivité et de combativité de la part des Bordelais ,qui semblaient avoir acceptés très vite la fessée à venir...
Alors oui, l'équipe de l'UBB aligné ne risquait pas de renverser un ST piqué par sa défaite à Bayonne, mais au rugby, il y a des bases qui n'ont pas été respecté, et pour Bru, ça doit faire mal à la tête.
Vivement le retour des cadres, l'USAP vendra chèrement sa peau samedi prochain...
NMa
Totalement en accord avec toi, cette passivité, on a l'impression que les mecs sont blasés ou pas motivés.
C'est incompréhensible.
Jacques-Tati-en-EDF
Et l'essais de Flament en solo , il est pas admirable pour un 5 ? 😊
Plus sérieusement, peu de choses à retirer de ce match malgré tout si ce n'est que l'UBB a du mal à retrouver son rythme et ses automatismes. Coté ST, c'est un peu mieux mais face à une équipe plutôt hétérogène derrière (Toulouse a beaucoup attaqué la zone 10/12/13 qui était un peu perdue) Les entrées de Carbery et Depoortere ont un peu équilibré les choses en début de seconde mi-temps. Depoortere a aussi montré que la défense toulousaine n'était pas non plus exempte. Un peu déçu par Matiu, joueur qui me semble posséder un gros potentiel.
On peut quand même en retirer l'émergence définitive de Gourgues qui a tout ce qu'il faut déjà. Joueur complet et très performant à 20 ans. Quel joueur ! L'abattage de Flament qui joue tous les matchs depuis le début de saison. Lui il n'a pas eu de préparation tronquée ? Jamais blessé ... Bref ... Banos aussi qui s'affirme, Colombe qui a réussi sa 1ère titu, surtout dans le jeu courant (à revoir ...). Méafou et sa puissance (dans les mauls ..) ...
Et Doudou toujours là.
lebonbernieCGunther
C'est sûr qu'attaquer la zone 10/12/13, composée d'un minot de 19 ans, d'un habituel ailier en manque de repères et d'un ex-centre qui plaque comme un moulin à vent, ça aurait été bête de s'en priver...
Roger Coudenlèrc
J'ai arrêté de regarder au bout de 25mn... Aucun intérêt. Sauf si on est toulousain. Et encore......
dan0x
Tu te fais du mal pour rien...
LaGuiguille
boah....
Toulouse a tué le suspense assez vite certes, mais Bordeaux n'a pas abandonné non plus
c'etait loin d'etre un match pourri ou il ne se passe rien
je sais pas ce qu'il te faut
pascalbulroland
En même temps, vu l'équipe Bordelaise aligné, vous vous attendiez à quoi..??