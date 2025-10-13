VIDEO. 4 mois plus tard, Ange Capuozzo contribue à la démonstration du Stade Toulousain avec un essai de soliste

Après une première période pleine d’énergie quoiqu’un peu brouillonne, le feu-follet du Stade Toulousain était servi par Paul Graou au milieu du trafic.

Ce devait être un derby à suspens, finalement, les compositions d’équipe laissaient à penser qu’il n’y aurait pas match. Surtout que Toulouse voulait remettre l’église au centre du village, suite à ses récentes performances à l’extérieur.

Ce dimanche soir, le Stade Toulousain a donc écrasé une UBB remaniée, alors que le score affichait déjà 35 à 3 à la pause, avec du jeu à tout-va.

Le premier, signé Willis, était d’ailleurs à la conclusion d’un bijou de contre-attaque sur laquelle la moitié de l’équipe stadiste touchait le ballon et le transmettait dans le bon tempo pour signer un essai de 70 mètres qui traversait le terrain aussi dans sa largeur.



Mais on voulait s’attarder aussi sur celui d’Ange Capuozzo, pour son retour, 4 mois après son dernier match avec les Rouge et Noir et une vilaine blessure à la jambe.

Exploit personnel



Après une première période pleine d’énergie quoiqu’un peu brouillonne, le feu-follet du Stade Toulousain était servi par Paul Graou au milieu du trafic.

D’un appui sec, l’international italien trouvait la faille proche de la zone arbitre et faisait le job tout seul, grâce à un slalom comme celui qui a grandi au pied des Alpes sait en faire. Sur les cannes, il résistait au retour de Bochaton pour marquer en coin le 5ème essai haut-garonnais.

Avant d’être acclamé par le public d’Ernest-Wallon, pas mécontent de voir de retour sur le terrain l’un de ses chouchous. En attendant d’en retrouver un autre d’ici 2 mois…

Mais avant cela, l’antre toulousain a donc pu se délecter de 8 beaux essais et d’un récital face au rival bordelais. Qui, certes, ne s’était pas déplacé avec toutes ses forces vives de l’autre côté de la Garonne. Mais est tout de même tombé sur un Toulouse des grands soirs. Enfin !