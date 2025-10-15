Delibes, Hébert, Vignolles... Que sont devenus les (prometteurs) Toulousains champions de France Espoirs en 2021 ?

On remarque que 8 joueurs évoluent encore avec l’équipe première du Stade Toulousain, chiffre colossal en rapport à ce qui se fait ailleurs.

Puisque nombre de jeunes éclosent en ce début de saison de Top 14, on a choisi d’aller consulter des équipes Espoirs qui ont marqué les esprits pour voir si tous avaient "percé" ou pas.

Aujourd’hui, focus sur les jeunes du Stade Toulousain en 2021, qui s’étaient imposés face à une très belle équipe de l’USAP 29 à 22.

Castro-Ferreira, retour à la case départ pour le 3ème ligne aux statistiques à faire pâlir les ailiersUne formation dans laquelle on retrouvait des garçons comme Nelson Épée, Joshua Brennan ou Clément Vergé, figures de proue de la génération 2001.

Mais tous n’ont pas eu la même réussite que leurs coéquipiers aujourd’hui professionnels au sein de l’effectif le plus large d’Europe.

Les joueurs de la finale :

Benjamin Descamps (Rouen/Nationale 1) Nelson Epée (Toulouse, Top 14), Simon Renda (Montauban, Top 14), Romain Riguet (Monaco, Fédérale 2), Dimitri Delibes (Toulouse/Top 14) Baptiste Germain (Bayonne, Top 14) Idjellidaine (Agen, Pro D2), Théo Ntamack (Toulouse, Top 14), Paul Ausset (Dax, Pro D2), Clément Hébert (Biarritz, Pro D2) (cap), Vergé (Toulouse/Top 14) Brennan (Toulouse/Top 14) Mallez (Toulouse/Top 14), Cramont (Toulouse/Top 14), Duprat (arrêt)

Les remplaçants : Max Auriac (Colomiers/Pro D2), Arthur Vignolles (Nice, Nationale 1), Thibault Hamonou (sans club) Ian Boubila (Carcassonne/ProD2), Marco Trauth (Béziers/Pro D2), Merkler (Toulouse/Top 14) Lacointa (Nice, Nationale 1), Reggiardo (Mazamet, Féd 1)

Graou, Pimienta, Clauzade… que sont devenus les fameux champions de France de Fédérale 1 B 2017 avec Auch ?On remarque que 8 joueurs évoluent avec l’équipe première du Stade Toulousain, chiffre colossal en rapport à ce qui se fait ailleurs. Preuve de la qualité de cette génération, 20 des 23 joueurs cités jouent encore à niveau professionnel dans d’autres contrées.