TOP 14. ''S’il y en a qui se découragent, j’arrête d’entraîner'' : Montauban garde son état d’esprit de charognard

Hormis lorsqu’il jouera contre votre club de cœur, on est presque prêt à parier qu’à chaque journée de Top 14, vous pousserez derrière l’US Montauban.
Ce qui nous fait dire ça ? La nature de l’homme, pardi ! Car il faudrait être sacrément en marge pour ne pas soutenir ce club vert au noir qui nous rappelle quelque peu le rugby de clocher face à l’immensité du grand professionnalisme qui compose le Top 14.
''Une erreur, c’est 7 points'' : comment Montauban apprend la dure loi du Top 14 ?
Ce club au franc-parler, à la belle histoire d’hommes qui, depuis 5 journées, se bat avec 3 à 4 fois moins de budget que certains (14 millions d’euros) mais n’entend pas baisser les bras pour autant.
"On va tout faire pour y rester"
Après avoir raté le coche face à Lyon ou Montpellier, où la victoire n’était pas loin, les coéquipiers de Jérôme Bosviel les entendent bien glaner 4 points ce week-end, pour la réception d’un club qui leur ressemble un peu - loin des strass et paillettes - le Castres Olympique.
Montauban est une ville forte du rugby français. Tout le monde connaît Sapiac. On est montés en Top 14, le club n’était pas prêt, mais maintenant qu’on y est, on va essayer de tout faire pour y rester. L’objectif, c’est de se maintenir - disait-il pour Le Figaro lors de la Nuit du rugby.
Même son de cloche chez le manager Sébastien Tillous-Borde : "S’il y en a qui se découragent, j’arrête d’entraîner. On n’en est qu’à la cinquième journée. La première chose qui a été peut-être difficile pour nos joueurs, quand on va jouer à l’extérieur, cela a été d’arriver à prendre la mesure de ce Top 14. De ne pas trop "bader"(admirer) les équipes en face et les grands stades..."
D’où les plus de 200 points encaissés en 3 déplacements…
Aujourd’hui, il y a le championnat de Perpignan et de Montauban, c’est ce que disent les médias. Ils ont peut-être raison, ils ont peut-être tort. Ce qui est important, c’est qu’à l’intérieur du groupe et dans notre staff, on ait notre vision, qu’on ait notre objectif à atteindre et qu’on l’atteigne.
Dans sa mission impossible, Montauban compte, pour l’heure, deux points d’avance au classement sur Perpignan, lanterne rouge du Top 14. Et peut-être 6 après le match de ce week-end ?
Amis à Laporte
Bon en même temps, les joueurs de Montauban ne devaient pas s'attendre à une promenade de santé, non ?