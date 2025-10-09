TOP 14. ''S’il y en a qui se découragent, j’arrête d’entraîner'' : Montauban garde son état d’esprit de charognard
Le capitaine Fred Quercy sera de retour ce week-end. Screenshot : Canal Plus
80 points dans la musette ou pas, Montauban garde son état d’esprit de charognard pour essayer d'exister en Top 14.

Hormis lorsqu’il jouera contre votre club de cœur, on est presque prêt à parier qu’à chaque journée de Top 14, vous pousserez derrière l’US Montauban.

Ce qui nous fait dire ça ? La nature de l’homme, pardi ! Car il faudrait être sacrément en marge pour ne pas soutenir ce club vert au noir qui nous rappelle quelque peu le rugby de clocher face à l’immensité du grand professionnalisme qui compose le Top 14.

''Une erreur, c’est 7 points'' : comment Montauban apprend la dure loi du Top 14 ?''Une erreur, c’est 7 points'' : comment Montauban apprend la dure loi du Top 14 ?

Ce club au franc-parler, à la belle histoire d’hommes qui, depuis 5 journées, se bat avec 3 à 4 fois moins de budget que certains (14 millions d’euros) mais n’entend pas baisser les bras pour autant.

"On va tout faire pour y rester"

Après avoir raté le coche face à Lyon ou Montpellier, où la victoire n’était pas loin, les coéquipiers de Jérôme Bosviel les entendent bien glaner 4 points ce week-end, pour la réception d’un club qui leur ressemble un peu - loin des strass et paillettes - le Castres Olympique.

Montauban est une ville forte du rugby français. Tout le monde connaît Sapiac. On est montés en Top 14, le club n’était pas prêt, mais maintenant qu’on y est, on va essayer de tout faire pour y rester. L’objectif, c’est de se maintenir - disait-il pour Le Figaro lors de la Nuit du rugby.

Même son de cloche chez le manager Sébastien Tillous-Borde : "S’il y en a qui se découragent, j’arrête d’entraîner. On n’en est qu’à la cinquième journée. La première chose qui a été peut-être difficile pour nos joueurs, quand on va jouer à l’extérieur, cela a été d’arriver à prendre la mesure de ce Top 14. De ne pas trop "bader"(admirer) les équipes en face et les grands stades..."

D’où les plus de 200 points encaissés en 3 déplacements…

Aujourd’hui, il y a le championnat de Perpignan et de Montauban, c’est ce que disent les médias. Ils ont peut-être raison, ils ont peut-être tort. Ce qui est important, c’est qu’à l’intérieur du groupe et dans notre staff, on ait notre vision, qu’on ait notre objectif à atteindre et qu’on l’atteigne.

Dans sa mission impossible, Montauban compte, pour l’heure, deux points d’avance au classement sur Perpignan, lanterne rouge du Top 14. Et peut-être 6 après le match de ce week-end ?

Bon en même temps, les joueurs de Montauban ne devaient pas s'attendre à une promenade de santé, non ?

  • il y a 1 jour

