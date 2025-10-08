Kremer, Mallia, Montoya... Quels Pumas vont venir renforcer les clubs de Top 14 ?

On fait le point sur les internationaux argentins qui vont intégrer le Top 14. Dès cette semaine pour certains.

Il est désormais révolu le temps où les Springboks comptaient la plus grosse colonie du Rugby Championship en France. Puisque désormais, avec le départ de Cobus Reinach pour son pays natal, Jean-Luc Du Preez (actuellement blessé) est le seul joueur du Top 14 qui est régulièrement appelé dans le groupe des champions du monde.

TOP 14. 82 sélections : Ces 2 renforts internationaux vont-ils transfigurer le Stade Toulousain rapidement ?Tout le contraire des Argentins qui, à l’image de leurs confrères italiens, sont chaque année de plus en plus nombreux à affluer dans notre championnat. D’ailleurs, ils seront une dizaine à renforcer les groupes des équipes du Top 14, incessamment sous peu. Certains pourraient même jouer dès ce week-end.

Si des éléments bien connus de l’Hexagone vont faire leur retour comme Mallia et Chocobares à Toulouse, Delguy et Kremer à Clermont ou Carreras à Bayonne, d’autres débarquent tout juste en Top 14.

Des renforts bienvenus

C’est notamment le cas du ténor du talonnage, Julian Montoya, qui vient de poser ses valises à Pau. Le centurion argentin arrive de Leicester et va apporter toute sa science des fondamentaux, sa force au grattage et sa puissance dans le jeu rapproché.

Cette année, les 2 autres nouveaux se nomment Justo Piccardo, le centre de 23 ans du MHR. Joueur compact et dynamique, il va apporter d’autres solutions au milieu de terrain héraultais.

TOP 14. En feu à domicile, le MHR accueille 1 renfort du Rugby Championship (et ça pourrait faire mal)

Quant à Geronimo Prisciantelli, il a fallu qu’il soit recruté par le Racing 92 pour être sélectionné en équipe d’Argentine. Capable de jouer 10 et 15, il va venir proposer d’autres options au staff francilien, pour l’heure d’Ugo Seunes à l’ouverture. Lui qui ne pourra pas faire la saison tout seul.

Enfin, les jeunes pumas Oviedo et Ruiz vont venir apporter de la qualité à l’effectif de l’USAP, tandis que Joël Sclavi va renforcer l’axe droit de La Rochelle.