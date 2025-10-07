TOP 14. 82 sélections : Ces 2 renforts internationaux vont-ils transfigurer le Stade Toulousain rapidement ?
Screenshot : Canal Plus
Notez qu'en vue du match 6e journée du Top 14 contre l'UBB, les Toulousains pourront aussi compter Emmanuel Meafou, et sur le 3ème ligne Mathis Castro-Ferreira, absent depuis le début de la saison.

Après 5 longues journées à attendre, ils seront bientôt de retour. Si Santiago Chocobares et Juan Cruz Mallia viennent de terminer leur aventure en Rugby Championship avec l’Argentine et ne devraient pas jouer face à l’UBB ce dimanche, leur renfort arrive.

Après une semaine de repos bien méritée qui devrait leur être accordée, les "hermanos" du Stade Toulousain postuleront certainement déjà pour le déplacement à Pau le week-end suivant.

Histoire de donner davantage de solutions à une ligne d’attaque qui compte pas mal de blessés ou d’absences en ce début de saison. Et à un collectif qui manque de "caractère" pour l’instant, martèle Ugo Mola.

Des disponilités parsemées

Le staff stadiste devra d’autant plus en profiter qu’en novembre, les 2 Pumas repartiront en sélections pour la tournée automnale. Oui, les semaines de présence des sudistes de très haut-niveau dans un club de Top 14 se compte généralement sur les doigts d’une main, d’août à décembre…

Mais ça, les dirigeants toulousains devaient déjà l’avoir en tête en signant ces 2 joueurs de classe mondiale presque coup sur coup, en début d’année 2021.

RUGBY. L'étonnante statistique de la doublette argentine Mallia/Chocobares avec le Stade ToulousainRUGBY. L'étonnante statistique de la doublette argentine Mallia/Chocobares avec le Stade ToulousainPeut-être sans se douter que Mallia et Chocobares deviendraient plus tard des joueurs d’une telle trempe, si importants dans l’effectif rouge et noir.

A tel point que depuis leur arrivée, les 2 gars du centre argentin ont disputé toutes les finales de Top 14 du Stade Toulousain. Sacrés Pumas !

