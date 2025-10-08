Décryptage. TOP 14. Chaban a tremblé, Jalibert a réagi : le maestro bordelais en chef d’orchestre

L’UBB s’est imposé à domicile sur le score de 32-20, une victoire loin d’être aisée pour les coéquipiers de Matthieu Jalibert dans une rencontre à suspense.

Dans un premier temps, tout se déroulait à la perfection ce samedi 4 octobre pour les Bordelais lors de la réception de Lyon. Un soir de gala, avec un stade Chaban-Delmas une nouvelle fois à guichets fermés et une entame parfaite des joueurs de l’UBB. Avec un score de 17-0 en moins de vingt minutes, le scénario de la rencontre semblait se tourner vers une large victoire des hommes de Yannick Bru, mais un élément va tout changer : le carton jaune de Matthieu Jalibert.

La sortie temporaire du maître à jouer bordelais a redistribué les cartes de ce match, laissant l’opportunité au LOU de revenir dans la partie au cours d’un match spectaculaire. Même si le talent du demi d’ouverture international a permis (comme souvent) à l’UBB de s’imposer en fin de rencontre.

Indiscipline et rebondissements

Ce match peut être découpé en trois grandes parties à travers l’indiscipline des deux équipes. Les vingt premières minutes en faveur de Bordeaux, avec un essai en début de match sur maul de Maxime Lamothe qui illustre la domination des avants girondins. Mais aussi les failles de la défense lyonnaise, laissant beaucoup trop d’espaces à leurs adversaires du jour, comme sur l’essai de Nicolas Depoortère.

Le demi d’ouverture Matthieu Jalibert est à l’origine de cette action, choisissant d’inverser le sens de jeu en revenant dans le côté fermé. L’international tricolore anticipe parfaitement la montée approximative de Jiuta Wainiqolo sur son aile, pour déposer un jeu au pied dans l’en-but lyonnais pour son premier centre.

Mais à partir de la vingtième minute, le LOU se réveille, en exploitant les espaces laissés par les Bordelais en bord de ruck. Des trous parfaitement repérés par le jeune demi de mêlée Esteban Gonzalez, qui inscrira un magnifique doublé en surprenant l’UBB avec des départs au ras. Grâce à son numéro neuf et des avants à l’aise dans le jeu après contact comme Thomas Moukoro, Lyon reprend le dessus sur l’UBB après une entame ratée. Et c’est sur une percée du pilier gauche que Matthieu Jalibert se met à la faute, ne relâchant pas le plaqueur pour contester le ballon sur un ballon chaud dans les 22 mètres de son équipe. Une faute cynique qui lui a valu un carton jaune.

Le LOU arrive ensuite à maintenir ce rythme jusqu’à la 65e minute et semble réaliser le match parfait à l’extérieur, mais deux secteurs sont trop pénalisants pour que les Rhodaniens gagnent : la touche et l’indiscipline. Avec de nombreux ballons égarés en conquêtes et un carton jaune pour Jiuta Wainiqolo qui coûtera très cher aux coéquipiers de Mickaël Guillard. Étant donné que les deux essais qui permettront à l’UBB de s’imposer ont eu lieu dans la zone de leur ailier fidjien.

Tout d’abord celui de Salesi Rayasi après une passe au pied de Matthieu Jalibert dans cet espace libre, puis celui de Louis Bielle-Biarrey. Un véritable exploit de l’ailier du XV de France, qui anticipe parfaitement l’absence de son vis-à-vis pour proposer une solution petit côté à son demi de mêlée. La vitesse et les appuis du Français font ensuite la différence pour inscrire cet essai synonyme de bonus offensif.

Le maestro Matthieu Jalibert

Même si son carton jaune a pénalisé son équipe, l’ouvreur de l’UBB a encore réalisé un grand match face au LOU. Son absence a montré à quel point il possède un rôle et un statut important dans son club. Si on connaissait déjà ses qualités offensives, Matthieu Jalibert semble plus investi et efficace en défense. Une progression qui s’explique en partie par le mental du joueur, mais aussi par son travail avec le coach de la défense de Bordeaux, Aurélien Cologni.

Un très bon défenseur qui n’en avait pas conscience » Citation d’Aurélien Cologni pour l’Équipe

Ce travail défensif permet à Matthieu Jalibert d’apporter une nouvelle qualité à son profil, comme en témoigne son plaquage en poursuite sur Thomas Moukoro samedi dernier. L’ouvreur reconnaît cependant que ce n’est pas son grand point fort à l’heure actuelle.

J'essaie d'être un peu plus agressif et plus dominant, même si je sais que je ne serai jamais un sécateur. L'important est que je sois un peu plus dense dans ma zone et que j'apporte plus de confiance à mes coéquipiers dans ce secteur. » Matthieu Jalibert pour l’Équipe

Concernant l’opposition du week-end dernier, le demi d’ouverture bordelais s’est montré décisif en alternant parfaitement entre les attaques de lignes et les phases d’occupation au pied. Notamment avec des passes clés comme celle pour l’essai de Nicolas Depoortère (vu précédemment). Mais l’action qui illustre l’importance du numéro dix de l’UBB dans cet effectif est celle de l’essai de Salesi Rayasi. Le natif de Wellington venait d’ailleurs de « vendanger » un deux contre un avec son coéquipier Damian Penaud quelques minutes auparavant.

Pour revenir à cet essai, il permet à Bordeaux de reprendre l’avantage alors que le score était encore de 20-20 à un peu plus de dix minutes de la fin de la partie. À l’origine de cette action, c’est Matthieu Jalibert qui crée le décalage dès sa prise de balle. L’ouvreur se positionne très à plat, avec peu de profondeur pour recevoir la passe de Cameron Woki. Sur sa prise de balle et grâce à son accélération, il se décale pour contourner le troisième ligne aile adverse, ce qui oblige Esteban Gonzalez à rentrer dans le premier rideau défensif.

Pendant ce temps, le numéro dix lyonnais Paddy Jackson doit reculer et réaliser une défense en contrôle pour attendre ses partenaires à son l’intérieur. Une attente qui permet à Matthieu Jalibert de fixer au maximum son vis-à-vis pour donner le ballon à Nicolas Depoortère qui se retrouve en situation de deux contre deux avec Damien Penaud et beaucoup d’espaces. Suite à cette avancée, l’ouvreur international va lui-même chercher le ballon dans le ruck pour s’extraire et réaliser une magnifique passe au pied à Salesi Rayasi.

Matthieu Jalibert est un des meilleurs ouvreurs au monde, sa forme du moment en fait un candidat plus que sérieux pour porter le maillot du XV de France floqué du numéro dix. Reste à savoir s’il fera partie des plans du sélectionneur Fabien Galthié face à une concurrence importante (Romain Ntamack, Thomas Ramos…).

En TOP 14, le joueur de l’UBB ne cesse de performer, ce qui rendrait une potentielle opposition contre les ouvreurs Springboks particulièrement intéressante durant la tournée de novembre. Ce serait l’occasion de voir ce que donnerait une confrontation entre Matthieu Jalibert et ce qui se fait de mieux sur la scène internationale (Sacha Feinberg-Mngomezulu, Handré Pollard ou encore Manie Libbok).

D’autant plus que l’alchimie entre les arrières du XV de France et de Bordeaux (Louis Bielle-Biarrey, Nicolas Depoortère, Damian Penaud…) continue de grandir avec des joueurs en grande forme. Du côté lyonnais, ce match reflète le bon début de saison des coéquipiers de Gabin Lorre, même si Karim Ghezal et son staff doivent regretter cette indiscipline.

Notamment le carton jaune de leur ailier Jiuta Wainiqolo qui aura été parfaitement exploité par les flèches bordelaises. Le LOU aura l’occasion de se ressaisir avec la réception de l’USAP samedi prochain, tandis que l’UBB affrontera le Stade Toulousain dimanche, pour un remake de la précédente finale de TOP 14.