VIDEO. 50 mètres à toute berzingue : on a trouvé le talonneur qui mange des ailiers au p’tit-déj en Nouvelle-Zélande

Le talonneur a déposé l’arrière-garde adverse tout en appuis et en vitesse pour aller planter un essai de 50 mètres. Façon Asafo Aumua.

Sur le Rugbynistère, on aime les belles histoires. C’est ainsi qu’on écrivait cette semaine sur la petite trentaine de joueurs qui est passé par la Nationale avant de découvrir le Top 14 ou la ProD2. Qu’on a aussi souvent rédigé les parcours atypiques de ces joueurs que rien ne prédestinait à être professionnels, par exemple. Et le reste…

RUGBY. Comme Marta et Delpy, qui sont les 25 autres joueurs qui ont pu faire le tremplin Nationale/ProD2/Top14 ?

Une autre est revenu à nos oreilles, récemment. Celle d’un talonneur fidjien qui, après des années à piaffer dans le club amateur néo-zélandais de Mahurangi RFC, a découvert le Bunning NPC cette saison, à 31 ans. Ce championnat qui, malgré ses faibles moyens, demeure encore l’un des championnats les plus intéressants de la planète, incroyable révélateur de talents de l’hémisphère sud.

VIDEO. Du punch, du poids, du pied : Montauban frappe fort avec une recrue de 106kg façon Ngani Laumape

Signé par North Harbour, Penaia Cakobau a disputé tous les matchs de la saison de l’une des écuries historiques de l’île du nord. Et à en voir ses vidéos sur le net, on comprend pourquoi !

Un essai de 50 mètres

Car malgré son manque d’expérience et sa marge de progression en conquête, ce talonneur au gabarit lambda (1m80 pour 102kg) avait fait le buzz durant la saison de NPC. Et ce grâce à un essai sensationnel, inscrit face à Tasman.

Servi dans le couloir des 5 mètres à hauteur de la ligne médiane, Cakobau avait scotché tout le monde en accélérant tel un ailier, avant de déposer l’arrière-garde adverse tout en appuis et en vitesse pour aller planter un essai de 50 mètres. Le genre de réalisation que 50% des ailiers de Fédérale n’ont jamais marqué…

Dans les pas d'Aumua

Une action qui n’est pas sans rappeler celles d’un certain Asafo Aumua, qui, il y a quelques années, s’amusait à inscrire des essais du genre en maltraitant les ailiers adverses, en NPC.

VIDEO. Face à la Force, Aumua active le mode super punch, Rayasi le mode super vitesse

Et qui a d’ailleurs permis au talonneur de North Harbour de faire du bruit, au point d’être appelé par la sélection fidjienne cet été. Manquait plus qu’il joue face au XV de France le week-end dernier…

