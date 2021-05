VIDEO. Face à la Force, Aumua active le mode super punch, Rayasi le mode super vitesse

Asafo Aumua a inscrit un essai sensationnel pour un talonneur face à la Western Force. Salesi Rayasi a aussi impressionné et les Canes l'ont emporté 43 à 6.

VIDEO. Super Rugby Aotearoa. Aumua emporte la défense des Blues, Ioane dépose celle des HurricanesVous commencez à connaître la chanson... Qui dit vendredi, dit premier match du Super Rugby. Ce matin, c'était au tour des Hurricanes d'accueillir la Western Force pour nous faire rêver. La rencontre était délocalisée à Napier et pour l'occasion, les hommes de la capitale NZ ont sorti le grand jeu, notre poulain Asafo Aumua en premier lieu. Alors que son équipe était menée 0 à 3 après une pénalité de Miotti, le taureau des Canes s'est énervé... Et avec lui, vous connaissez la sentance ! Sur un lancer du talonneur australien Ready qui lobait son sauteur, la gonfle atterissait dans les bras l'ancien Baby Black, qui passait en mode super-pouvoirs. Cubelli et Olowefela étaient effacés comme des pantins et la boule de démolition (1m77 pour 108kg) de 24 ans résistait ensuite au retour de Rob Kearney pour planter le premier essai du match 65 mètres plus loin. Hallucinant !

Au vrai, le héros Aumua avait simplement donné le ton. Son équipe suivait son sillon et allez savoir, peut-être jaloux, son coéquipier Salesi Rayasi activait lui le mode super vitesse. Un contrôle du pied à la Benzema, puis un sprint de plus de 90 mètres autour des 35km/h... Après Hulk, Flash venait lui aussi de frapper. A terme, jouer face à des super-héros pesait lourd pour les simples mortels de l'Australie-Occidentale, qui s'inclinaient 43 à 6. Tandis que les Hurricanes prennent provisoirement la tête de ce Super Rugby Trans-Tasman, que survolent les équipes néo-zélandaises.

