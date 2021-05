Super Rugby Trans-Tasman. Comment expliquer la razzia Néo-zélandaise ?

Le Super Rugby Trans-Tasman a débuté il y a bientôt trois semaines. Et en 10 rencontres disputées, 10 ont été remportées par les clubs néo-zélandais pour aucune victoire australienne.

Depuis 2020 et l'apparition de ce fichu Covid-19, le Super Rugby fut bouleversé dans son ensemble. Exit les rassemblements entre pays de l'Hémisphère Sud, bonjour les compétitions nationales. Ce qui permit la naissance du Super Rugby Aotearoa en Nouvelle-Zélande ou du Super Rugby Australia sur le Pays-continent. Des éditions rééditées lors de cette année 2021 dans un premier temps. Car ensuite, le Super Rugby Trans-Tasman est arrivé regroupant donc les cinq franchises australiennes et 5 néo-zélandaises. Pour notre plus grand plaisir. Des affrontements à chaque fois entre équipes des deux pays. Et après deux journées effectuées et à quelques jours de la troisième, le constat est implacable. 10 matchs, 10 victoires néo-zélandaises. Alors comment expliquer un tel raz de marée ?

Le premier argument, très léger on vous l'accorde est d'insinuer que les Blacks sont tous simplement les meilleurs, point final. On charrie un peu forcément et on exagère, mais comment ne pas admettre que la Nouvelle-Zélande reste le plus grand pourvoyeur de stars mondiales de notre sport, un vivier qui semble inépuisable malgré la petitesse de sa population. Le sport là-bas résonne comme une religion comme l'affirme certains et on le conçoit. En témoignent les Caleb Clarke, Will Jordan et consorts qui ont tous explosé aux yeux du microcosme de la balle ovale ces deux dernières saisons. Mais revenons-en à nos moutons et à ces confrontations entre franchises australiennes et néo-zélandaises. Quoi de mieux pour illustrer nos propos, que de revenir sur les affrontements entre les diverses formations ? La première journée avait déjà donné le ton. Si les Crusaders sûrement relâchés après leur titre acquis dans le Super Rugby Aotearoa une semaine avant ont eu toutes les peines du monde à se défaire des Brumbies (31-29), trois autres rencontres furent à sens unique. Les Highlanders ont passé 40 points aux Reds (40-19), les Blues 50 sur la pelouse des Rebels (3-50), alors que les Waratahs et les Hurricanes nous ont offert un spectacle de folie avec plus de 100 points inscrits (48-64). Face à la Force, les Chiefs ont de leur côté dû leur salut à un coup de pied manqué de quelques centimètres de Domingo Miotti (19-20).