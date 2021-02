VIDEO. Super Rugby Aotearoa. Aumua emporte la défense des Blues, Ioane dépose celle des Hurricanes

Le match de Super Rugby Aotearoa entre les Hurricanes et les Blues a tourné à l'avantage des joueurs d'Auckland ce samedi lors de la première journée.



En dépit d'un carton jaune à la demi-heure et d'un essai encaissé après seulement quatre minutes, les Hurricanes étaient en tête à la pause 11 à 7 grâce au pied de Jordie Barrett et à un essai tout en puissance d'Asafo Aumua. Le talonneur, aussi véloce que rapide, a répondu à Papali'i dès la 6e en emportant plusieurs défenseurs sur son passage pour une réalisation pleine de rage. On le retrouvera après l'heure de jeu pour son doublé suite à un départ explosif derrière ses coéquipiers du pack. Un essai qui a ramené les siens dans la partie (16-21) après les réalisations coup sur coup de visiteurs (49e, 54e) par le All Black Clarke et Perofeta. Mais c'est finalement un autre international néo-zélandais, Rieko Ioane, qui a eu le dernier mot dans cette partie animée en bonifiant en bord de touche un ballon cafouillé par les Canes. Le match s'est terminé comme il avait commencé : sur une possession perdue par les locaux.