TRANSFERT. TOP 14. Coup dur pour l’ASM : Les Waratahs veulent 'piquer' une pièce maîtresse

Selon The Roar, Folau Fainga'a pourrait retrouver le Super Rugby en 2026. Le talonneur australien pourrait finalement rentrer au pays pour renforcer les Waratahs après la retraite de Porecki.

Les Waratahs sont sur le point de frapper un joli coup sur le marché des transferts. Selon The Roar, la franchise de Sydney s’apprête à sécuriser la signature de Folau Fainga'a, actuel talonneur de Clermont, pour combler le vide laissé par la retraite de Dave Porecki. Pour rappel, l'Australie a joué 21 matchs l'an passé dont 12 comme titulaire.

Un retour attendu en Australie

Passé par les Brumbies puis la Western Force, Fainga'a avait quitté le Super Rugby pour tenter l’aventure française avec l’ASM. Après deux saisons au Michelin, le talonneur australien serait désormais prêt à retrouver ses terres natales et le rugby qui l’a révélé.

Avec 28 sélections sous le maillot des Wallabies, Fainga'a s'est imposé comme un des meilleurs marqueurs d'essais du Super Rugby (70). Sa puissance au contact et sa science de la touche ont fait de lui une option solide pour les coachs australiens.

Il s’est notamment révélé sous les ordres de Dan McKellar, alors coach des Brumbies. Lequel doit non seulement gérer la retraite soudaine de Porecki, mais aussi l'année sabbatique d'Angus Bell et le départ au Racing 92 de Taniela Tupou.

Départ inattendu à Clermont

Pour Clermont, ce serait une petite claque. L’ASM pensait tenir son talonneur jusqu’en 2027 après une prolongation actée plus tôt dans l’année. Mais Fainga'a avait déjà exprimé, en début de saison, son envie de rentrer au pays pour raisons personnelles.

Le timing interroge, car les Jaunards avaient misé sur son expérience pour encadrer une première ligne jeune et talentueuse. Le club auvergnat va donc devoir réajuster ses plans, alors même que le Top 14 vient de démarrer. En effet, l'idée serait de faire revenir Fainga'a pour la saison 2026.

Pour Fainga'a, c’est l’opportunité de reprendre un rôle majeur dans une franchise en quête de relance, et pourquoi pas de se replacer dans la hiérarchie des Wallabies en vue de la Coupe du monde. Les supporters clermontois, eux, risquent de voir rouge.