Carnet noir : Shane Christie est mort à 39 ans : une vie stoppée par les séquelles du rugby
Le néo-zélandais Shane Christie est décédé ce mercredi. crédit photo : screenshot New Zealand
Nouveau coup dur pour le rugby néo-zélandais, l'ancien des Crusaders et des Highlanders Shane Christie a été retrouvé sans vie.

Le rugby néo-zélandais traverse un nouveau moment sombre. Shane Christie, ancien troisième ligne des Highlanders et des Māori All Blacks, est décédé ce mercredi 27 août à l’âge de 39 ans. Son corps a été retrouvé à Nelson, et selon les premiers éléments de l’enquête, la piste du suicide est privilégiée.

RUGBY. Richard Dourthe serait dans la tempête : une plainte pour outrage sexiste ?RUGBY. Richard Dourthe serait dans la tempête : une plainte pour outrage sexiste ?

Une carrière bien fournie

Formé dans la province de Tasman, dont il a porté le maillot à 73 reprises et qu’il a même eu l’honneur de guider en tant que capitaine, Christie avait également goûté au Super Rugby avec les Crusaders puis les Highlanders (29 matchs entre 2014 et 2016). Son abattage en défense, son sens du combat et son leadership en avaient fait un joueur respecté, jusqu’à ce que son corps le trahisse.

Le sujet des commotions cérébrales

En 2017, alors qu’il n’avait que 32 ans et sept années de carrière pro derrière lui, il avait été contraint d’arrêter net. La raison : une série de commotions cérébrales - trois ou quatre en six semaines - qui l’avaient laissé avec des symptômes insupportables.

Depuis, il souffrait de maux de tête chroniques, de pertes de mémoire et de troubles du sommeil. Des signes qui correspondaient à l’encéphalopathie traumatique chronique (ETC), une pathologie neurodégénérative qui touche de plus en plus d’anciens joueurs.

Reconverti entraîneur, il travaillait encore récemment avec Tasman et les Highlanders, où il apportait son expérience au staff masculin comme féminin. Mais derrière son engagement restait une souffrance invisible.

Proche de Billy Guyton, son ancien coéquipier à Tasman, lui aussi emporté en 2023 à 33 ans dans des circonstances similaires, Christie avait déjà évoqué publiquement ses difficultés et exprimé son intention de donner son cerveau à la recherche.

Sa disparition remet une nouvelle fois au premier plan la question des commotions et de leurs séquelles dans le rugby moderne. Malgré l’évolution des protocoles et la prise de conscience collective, les drames s’enchaînent. Et le rugby néo-zélandais perd encore une figure respectée, à la fois joueur et entraîneur, dont la passion et l’investissement avaient marqué ceux qui l’ont côtoyé.

Et pendant ce temps là,
"on" (à tous les étages, de WR au supporter basique) discute de la validité des chocs tête sur le terrain avec des règlements abscons, favorisant le spectacle en lieu et place de la santé. 😔

Je ne te connaissais absolument pas, Shane, mais
bon séjour au paradis des rugbymen.
RIP

