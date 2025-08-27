RUGBY. Richard Dourthe serait dans la tempête : une plainte pour outrage sexiste ?

En ligne depuis plusieurs jours, une vidéo dans laquelle on verrait Richard Dourthe soulever la jupe de l'influenceuse Charline Pradeau est devenue virale. La Toulousaine a porté plainte.

L’ancien centre international Richard Dourthe serait au cœur d’une affaire qui dépasse largement les terrains de rugby. À la suite d’une vidéo devenue virale lors de la féria de Dax, l’influenceuse toulousaine Charline Pradeau aurait déposé plainte contre lui pour outrage sexiste.

Des images parlantes

Sur les images filmées le 17 août, on la voit danser sur une table en plein cœur des fêtes, avant qu’un homme ne soulève sa jupe. Choquée, elle réagit immédiatement et gifle l’individu. La séquence, partagée sur ses réseaux sociaux, a été vue plusieurs millions de fois et a déclenché une vague de réactions. Très vite, de nombreux internautes auraient pointé Richard Dourthe comme l’auteur du geste.

Le parquet de Dax a confirmé l’ouverture d’une enquête. Charline Pradeau, elle, aurait dit avoir reçu un message d’excuses de la part de l’ancien joueur, ce qui n’efface en rien, selon elle, la gravité de l’acte. Elle estimerait même que ces excuses n’auraient jamais été formulées sans la médiatisation de l’affaire. En effet, celles-ci seraient arrivées plusieurs jours après la scène, une fois que la vidéo est devenue virale. Avant cela, l'ancien joueur n'aurait exprimé aucun remord.

La plainte déposée à Toulouse viserait explicitement Richard Dourthe, même si l’identité de l’auteur n’a pas encore été confirmée par les enquêteurs. De son côté, l’ex-Bayonnais et consultant Canal+ est resté silencieux jusqu’ici.

Du sexisme dans les lieux de fêtes, mais aussi en ligne

Au-delà de l’enquête, cette affaire a pris une autre dimension sur les réseaux sociaux. Depuis sa prise de parole, Charline Pradeau affirme être victime d’un déferlement de harcèlement en ligne, comme cela arrive trop souvent sur ce genre d'affaire. Ce qui l’a poussée à annoncer de nouvelles poursuites contre ses agresseurs numériques.

Cet épisode s’ajoute à d’autres incidents signalés pendant la féria, déjà marquée par plusieurs gardes à vue pour des faits encore plus graves. Une nouvelle polémique qui questionne sur l’ambiance de ces grands rassemblements festifs et sur les comportements qui y perdurent.

Pour Richard Dourthe, connu pour son franc-parler rugbystique, l’affaire pourrait avoir des répercussions bien au-delà des tribunes et des plateaux télé si les faits étaient confirmés. L’enquête dira si la justice retient ou non les faits d’outrage sexiste. En attendant, c’est une image déjà écornée qui fait la Une bien loin du terrain, un an après la Tournée en Argentine du XV de France...