RUGBY. Raphaël Varane, Iris Mittenaere et Serie A : Dupont soigne sa reprise loin des pelouses

Toujours en convalescence, le capitaine du XV de France attire (une fois de plus) les caméras autour de lui.

Toujours en convalescence après sa grave blessure au genou, Antoine Dupont profite de l’été pour souffler. Le capitaine du Stade toulousain et du XV de France a été aperçu ce week-end en Italie, au bord du lac de Côme, invité par le club de football local.

Un retour pas avant l'automne

Le meilleur joueur du monde a troqué les crampons pour le short de vacancier. Antoine Dupont poursuit sa rééducation après sa rupture du ligament croisé antérieur subie en mars lors du Tournoi des Six Nations. Écarté des terrains depuis, il a participé au stage de présaison avec le Stade toulousain, mais son retour à la compétition n’est pas prévu avant novembre.

En attendant, le capitaine du XV de France profite de sa parenthèse estivale. Ce dimanche 24 août, il était dans les tribunes du stade Giuseppe-Sinigaglia, à Côme, en Italie. Au programme : ambiance Serie A, maillot bleu du club lombard sur les épaules et sourire affiché aux côtés d’Iris Mittenaere, son actuelle compagne.

Des stars en tribune

Invité par le club promu en première division italienne, Dupont a assisté à la victoire 2-0 de Côme face à la Lazio. Dans les tribunes, il a croisé Raphaël Varane, champion du monde 2018 et désormais membre du conseil d’administration du club italien, ainsi que le hockeyeur suisse Janis Moser. Un casting qui a fait son effet sur les réseaux sociaux.

Si la sortie a eu des airs de soirée mondaine, elle rappelle surtout que Dupont est toujours éloigné du terrain. Toulouse entamera le Top 14 sans lui, le 7 septembre à Clermont, et le demi de mêlée devrait manquer aussi la tournée de novembre avec les Bleus. Pas de quoi inquiéter son entourage, qui préfère prendre le temps nécessaire pour une reprise en pleine possession de ses moyens.

L’été aura donc été studieux et glamour pour Dupont, partagé entre séances de rééducation et apparitions publiques. Mais le plus dur reste à venir : retrouver son rythme et sa place dans une équipe toulousaine qui visera un quatrième Bouclier de Brennus consécutif.