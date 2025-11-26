TOP 14. L'état d'esprit de Le Banner : L'USAP va-t-elle retrouver son âme et sauver ses fesses dans l'élite ?

Au stade Raoul-Barrière, l'USAP avait donc fait venir une inspiration en terme d’énergie et d’état d’esprit. Pourra-t-elle insuffler un vent nouveau pour Perpignan ?

Rares ont été les clubs qui, dans l’histoire du Top 14, n’avaient glané qu’un seul petit point après 10 journée. Dans le cas de l’effectif et des objectifs de pré-saison de l’USAP, ça n’est même jamais arrivé, nous pouvons l’affirmer sans trop de soucis.

''En Angleterre, le jeu est plus ouvert'', la comparaison d'Anthony Belleau entre Premiership et Top 14

Fraîchement arrivé, l’ancien entraîneur des lignes arrières du XV de France Laurent Labit n’a pas pu empêcher la lourde défaite (0 à 28) face à Montpellier d’un club sombre, week-end après week-end, cette saison. Comme si cela ne suffisait pas, il vient en plus de perdre son char d’assaut Posolo Tuilagi, touché au genou et absent probablement jusqu’à la fin de l’année.

De quoi faire dire au nouveau manager qu’il avait besoin de savoir "qui était réellement prêt à donner son corps pour l’équipe".

Le Banner en invité

Pourtant, le club catalan semblait prendre le bon chemin, avant cette 10ème journée de Top 14. Après avoir empoché son premier point de la saison à Pau, l’équipe en forme du moment, au début du mois de novembre, l’USAP avait surtout convié un invité de marque au stade. Malgré la délocalisation forcée du côté de Béziers.

Au stade Raoul-Barrière, il avait donc fait venir une inspiration en terme d’énergie et d’état d’esprit. C’est 𝗝𝗲́𝗿𝗼̂𝗺𝗲 𝗟𝗲 𝗕𝗮𝗻𝗻𝗲𝗿 en personne qui donnait le coup d’envoi fictif de la rencontre, pour marquer son affection et son soutien à l’USAP.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par USAP (@usapofficiel)

Légende des sports de combat français au même titre qu’un titre Teddy Riner (le palmarès en moins, malheureusement), Jeronimo se rapproche souvent des clubs de rugby professionnels ces dernières années. Au sein d’un univers qui colle avec ses valeurs, même s’il n’a jamais pratiqué la balle ovale.

Les liens entre rugby et sports de combat

Après des interventions à Dax, Clermont, Bayonne ou encore aux Dragons Catalans, Le Banner était donc venu soutenir l’USAP cette fois, comme pour témoigner sa reconnaissance envers la ville qui accueillera le samedi 13 décembre pour son événement "Super League MMA", qui se tiendra au Palais des Congrès de Perpignan.

VIDEO. XV de FRANCE. Comment faire dormir un colosse de 150kg comme Atonio en moins de 5 secondes ?Si le colosse (1m90 pour 120kg) aux 80 KO infligés en Kickboxing n’apprendra rien aux Catalans en termes de stratégie ou de technique, espérons pour eux que son passage dans la ville pyrénéenne laisse au moins une trace dans l’état d’esprit des hommes de Laurent Labit. Sans jamais oublier que Le Banner était un gars capable de faire un combat entier avec un bras cassé.

Une source d’inspiration dans de nombreux sports. Surtout lorsque vous êtes en mission maintien…