ANALYSE. Comment les courses sans ballon de Nicolas Depoortère ont fait la différence face aux Fidji ?

Jetons à coup d’œil à ce qui se voit moins. En l’occurrence aux courses sans ballon de Nicolas Depoortère qui lui ont ouvert les portes sur ses 2 essais. Et plus encore.

Certains disent de lui qu’il aurait déjà gagné sa place pour le Mondial 2027 en Australie. On a beau ne pas trop aimer les conclusions hâtives qui émergent des réseaux sociaux comme les fruits poussent sur les arbres, il est vrai que la performance de Nicolas Depoortère face aux Fidji, c'était du sérieux.

Lors de mon premier match de Top 14 (fin 2022), je devais faire 92 kilos. Aujourd’hui, je fais 100 kilos. Je me sens bien, j’ai toujours une bonne vitesse, c’est forcément plus impactant avec mon poids.

Un vrai bon cru réalisé qui plus est dans son jardin des grandes occasions, au Matmut Atlantique de Bordeaux. Sous la flotte girondine, le 3/4 centre de l’UBB a émergé du fouilli tricolore pour planter un doublé rageur et permettre aux Bleus de se sortir péniblement du piège Fidjien (34 à 21). Si bien que quand certains de ses coéquipiers cristallisaient les critiques, "Nico", lui, rassemblait les louanges.

Les courses sans ballon, nerf de la guerre du rugby moderne

Mais au-delà de ce qui se voit, de son mordant ballon en main - lui qui vengeant d’ailleurs l’association des défenseurs maltraités du Top 14 en envoyant Josua Tuisova au tapis - et d’un appétit qui a fait sa réputation en défense, jetons à coup d’œil à ce qui se voit moins. En l’occurrence aux courses sans ballon de Nicolas Depoortère qui lui ont ouvert les portes sur ses 2 essais, comme vous l’avez peut-être revu sur les réseaux sociaux.

Car, à l’énergie, le grand Nico (1m94 pour 100kg) a fait les efforts nécessaires pour réaliser un match de calibre international. Sur le premier essai, sa réactivité et ses grands compas lui permettent de se porter à hauteur de Pierre-Louis Barassi, qui venait de franchir. Avant de finir le coup en s’étendant de tout son long, malgré le plaquage de Ravutaumada.

Très bonne réactivité de Depoortère qui ne lâche pas son compère du centre du regard et fait l'effort d'aller se porter à hauteur en adaptant sa ligne de course (chose que fait très bien Romain Ntamack sur l'action aussi).

Sur le 2ème, c’est aussi lui qui crée le déséquilibre alors que la situation n’en offrait pas à la base. En observant le changement du sens de jeu demandé par Romain Ntamack au moment du ruck précédent, et en faisant l’effort d’accélérer suffisamment pour aller se porter à l’intérieur de Thomas Ramos dans le couloir des 15 mètres.

Et ainsi prendre l’espace après un effort d’une trentaine de mètres à la 70ème minute, avant de finir le coup qui n’était pas fait du tout, grâce à sa puissance et sa vitesse, encore une fois…

Titulaire face à l’Australie de Sua’ali’i

Malgré quelques imprécisions, le très généreux centre de 22 ans a donc montré que ses qualités athlétiques rares et son entrain étaient faites pour ce XV de France. Alors qu’il faisait aussi un bel effort de repli en première période pour se remettre en jeu et permettre aux Bleus de trouver le décalage la relance menant à l’essai de Charles Ollivon.

Alors même que Thomas Ramos (en haut de l'écran) n'a pas encore envoyé sa passe, Depoortère fait immédiatement action de repli pour offrir des solutions à la relance française. 3 secondes plus tard, le centre de l'UBB va toucher le ballon et enclencher une course vers l'extérieur pour créer un décalage pour son pote LBB. Qui, après avoir franchi, servira Ollivon à l'intérieur pour un essai sur turnover. Élémentaire.

Logique que l’enfant d’Izon soit donc de nouveau titulaire face à l’Australie, samedi. Dans un duel direct avec le phénomène Joseph Sua’ali’i (1m96 pour 108kg) qui devrait faire des étincelles…