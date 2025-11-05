Un Fidjien passé par le Top 14 bientôt ''capé'' par l’Australie ?

Boudé depuis le Mondial 2023 en France par sa sélection, Ben Volavola pourrait postuler à un nouveau maillot pour la prochaine Coupe du Monde.

Il est l’ouvreur le plus emblématique des Flying Fijians ces dernières années, en tout cas celui que l’on connaît le mieux dans l’Hexagone. La faute à un parcours jalonné de passages dans cinq clubs français depuis 2017 : Bordeaux, Perpignan, Agen et le Racing 92 à deux reprises (2018-2020 et 2021-2023). Le polyvalent ouvreur/arrière compte près d’une centaine de matchs dans l’élite française.

Un statut qui lui a longtemps ouvert les portes de la sélection nationale des Fidji, faisant de lui l’homme providentiel au poste. Il faut dire que les Fidjiens ne sont pas réputés pour leurs ouvreurs, même si le bilan de Ben Volavola en sélection reste tout à fait honorable, avec 38 matchs et 239 points.

TOP 14. RÉSUMÉ VIDÉO. Au buzzer, Volavola offre la victoire au Racing sur la pelouse de Bordeaux

Ben Volavola éligible pour jouer avec l'Australie au mondial 2027

Dernièrement, après une pige chez nos voisins anglais de Leicester, et barré par l’arrivée de James O’Connor cet été, il a décidé de rentrer en hémisphère sud. L’ouvreur fidjien vient de s’engager avec les Queensland Reds, une franchise australienne évoluant en Super Rugby.

Après avoir joué, entre autres, pour les Waratahs, les Crusaders et enfin les Melbourne Rebels, le Fidjien d’adoption rejoint sa quatrième écurie de l’élite d’Océanie, pour un dernier tour de piste, non sans ambitions.

En effet, boudé pour le Mondial 2023 par sa sélection, l’ouvreur pourrait devenir éligible pour jouer avec l’Australie. Naturalisé en raison des origines de ses parents, Ben Volavola est né à Sydney et bénéficie donc de la nationalité australienne.

Ben Volavola en mission pour un troisème mondial

Quoi de mieux, pour éviter de passer sous les radars, que d’évoluer dans la ligue du pays organisateur ? Si Ben Volavola assure avoir rejoint les Reds pour la qualité de leur jeu, « La principale raison pour laquelle j’ai accepté la proposition des Reds, c’est parce que je pense qu’ils ont une équipe capable de remporter des titres » il n’omet pas de mentionner ses intentions en vue de la Coupe du Monde 2027, en Australie.

« Rejouer au rugby international et participer à la Coupe du Monde de Rugby en Australie en 2027 est sans aucun doute une ambition. C’est un objectif à long terme qui me motive et m’inspire énormément ».

Sans forcément mentionner de maillot en particulier, il est évident que l’ouvreur de classe internationale qu’il est saura saisir la bonne opportunité pour réaliser son objectif. Pour être éligible au maillot australien, il devra passer les neuf prochains mois sans rejoindre la sélection fidjienne. Pour rappel, Ben Volavola n’a plus été appelé depuis le 5 août 2023. Avec cette sélection, il a participé aux mondiaux de 2015 et de 2019.