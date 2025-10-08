- 4 : L’Aviron Bayonnais, ce leader du Top 14 pas comme les autres

Si Bayonne ne brille pas toujours dans le volume ou la flamboyance, elle impressionne par son efficacité. Son arme fatale ? Joris Segonds, évidemment.

Qui l’eût cru ? Après cinq journées de Top 14, c’est bien l’Aviron Bayonnais qui trône en tête du classement. Avec 4 victoires et 1 seule défaite, les hommes de Grégory Patat pointent à la 1re place du championnat. Une performance qui surprend, mais qui s’explique… à la sauce bayonnaise.

Ce qui interpelle, c’est ce chiffre : 144 points marqués contre 148 encaissés. Oui, l’Aviron a un différentiel négatif, et pourtant, il est leader. Une anomalie statistique rare à ce niveau, qui mérite qu’on s’y attarde. Car sur le papier, Bayonne possède la 5e attaque, mais surtout… la 12ème défense du championnat.

La recette bayonnaise : Jean-Dauger, efficacité et adresse au pied

Mais si Bayonne ne brille pas toujours dans le volume ou la flamboyance, elle impressionne par son efficacité. Son arme fatale ? Joris Segonds, évidemment.

Depuis la retraite de Camille Lopez, l’ancien Parisien régale. Avec 73 points en 5 matchs, il est tout simplement le meilleur buteur du Top 14. Courte ou longue distance, il enquille avec une régularité chirurgicale.

Ajoutez à cela une mêlée sérieuse, une conquête propre et un mental de fer à Jean-Dauger, et vous obtenez un cocktail qui fait mal. Bayonne ne domine pas, Bayonne optimise. Chaque faute adverse est convertie, chaque temps fort bien négocié, à l'image du dernier quart d'heure de folie face à Toulouse.

Alors certes, ce pragmatisme aura ses limites, surtout à l’extérieur. Mais en attendant, les Ciel et Blanc regardent tout le monde d’en haut après 5 journées. Et entre nous, on a déjà vu des champions du monde gagner avec cette recette...