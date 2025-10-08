TRANSFERT. L’Aviron Bayonnais frappe (encore) fort avec la signature d’un magicien springbok

Bayonne réalise un gros coup sur le marché des transferts avec la signature du grand frère des jumeaux Du Preez. Un vrai talent doté d’une grosse expérience.

En début d’été, il était annoncé avec insistance du côté du Racing 92. Il faut dire que le club francilien cherchait désespérément un ouvreur de calibre international pour renflouer sa charnière pas encore garnie de l’élégant Ugo Seunes, ni de l’Argentin Prisciantelli.

Et ? Finalement, Robert Du Preez avait choisi d’honorer son contrat jusqu’au bout et de rester dans la banlieue de Manchester, là où il a élu domicile il y a des années maintenant.

Il sait tout faire

Pourtant, on retrouvera bien l’international Springbok (1 cape) en Top 14 la saison prochaine. Le grand frère du Bordelais Jean-Luc Du Preez va en effet rejoindre l’Aviron Bayonnais, comme l’a annoncé le club sur ses réseaux sociaux mardi soir.

Révélé en Super Rugby, ce talentueux sud-africain de 32 ans s’est surtout fait connaître en Europe en devenant l’un des meilleurs joueurs du Premiership depuis son arrivée en 2018.

En 163 matchs pour les Sale Sharks, il a inscrit plus de 800 points toutes compétitions confondues.

Joueur très polyvalent, capable de jouer partout où presque derrière, c’est surtout aux postes d’ouvreur ou de centre qu’il se démarque. Bon animateur, dôté de vraies qualités physiques (1m91 pour 96kg) pour un profil de 5/8ème, il se distingue par sa puissance au pied, sa bonne gestion du jeu et sa capacité à attaquer la ligne.

Bref, un joueur complet qui, sans son exil et une concurrence déloyale en équipe nationale, compterait probablement une bonne trentaine de cape dans n’importe quelle autre sélection…

Un renfort de poids pour Bayonne, où il retrouvera son ancien coéquipier Manu Tuilagi…