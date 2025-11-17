Les ''Français'' du Portugal en forme, Nafarroa n'est pas mort... Nos coups de coeur du week-end en amateur
Apisai Naqalevu a aidé Narbonne à l'emporter face à Nice. Screenshot : Rugbyrama
En 5 points, voici nos coups de cœur du week-end dans le monde amateur. De la Nationale 1 à la Fédérale 3.

Nationale 1 : Le choc pour Narbonne

Dans le choc au sommet de la Nationale, Narbonne a disposé de Nice (31 à 20). Les Audois ont pu compter sur une défense acharnée, 3 beaux essais marqués ainsi qu’un buteur à 100 % pour écœurer l'équipe azuréenne, qui était la meilleure à l'extérieur jusqu'ici.

Nationale 2 : Le Servette a eu chaud

Victoire à la dernière seconde de Genève face au Stade Métropolitain grâce à la transformation de la gagne de celui qui fêtait son 100ème match avec le club : Willy Gonnet.

Le match international "amateur" du week-end

Dur d'exister face aux grosses équipes mondiales lorsque vos matchs sont moins détaillés qu'une affiche de Régionale 3, sur le web. Alors le Portugal s'est consolé en étrillant Hong-Kong 58 à 12.

31 essais en 60 matchs en France : la Section Paloise en passe de s’offrir LE phénomène de la ProD231 essais en 60 matchs en France : la Section Paloise en passe de s’offrir LE phénomène de la ProD2Les "Français" étaient notamment très en forme puisqu'ils ont inscrit 7 des 9 essais du Portugal ce samedi, grâce aux Montois Luka Begic et Simao Bento, aux Columérins Rodrigo Marta (qui a inscrit ses 35 et 36èmes essais internationaux) et Nicolas Martins, le Grenoblois Raffaele Storti et l'Aixois Manuel Vareiro. La première victoire depuis un long moment pour les Loups. 

Fédérale 1 : Nafarroa n'est pas mort !

Malmené depuis le début de saison et le départ de son accélérateur de la ligne arrière Sam Spring notamment, Nafarroa avait subi une très lourde défaite à domicile la semaine passée face à Peyrehorade. Une claque qui lui faisait se rapprocher de la zone rouge. Mais ce club historique du pays basque a bien réagi cette fois en allant l'emporter à Tulle (17 à 18), qui visait pourtant le haut du tableau en cas de victoire. Et se donne de l'air. 

Fédérale 3 : Saint-Sever est tombé ! 

Sacré promu que cette équipe de St-Sever. Ce dimanche, elle a bien failli enchaîné une 8ème victoire consécutive Pourtant, il s’en est fallu de peu pour que les Landais ne signent une huitième victoire consécutive à Saint-Paul-les-Dax. Mais les relégués de Fédérale 2 ont tenu bon pour décrocher un précieux succès (31 à 30). Les Audois de Corbières XV restent donc la seule équipe à avoir tout gagné cette saison en Fédérale 3. 

VIDEO. AMATEUR. Ce pilier de 130kg décroche la caravane et inscrit l'essai que tous les gros ont rêvé de marquerVIDEO. AMATEUR. Ce pilier de 130kg décroche la caravane et inscrit l'essai que tous les gros ont rêvé de marquer

À noter également le festival offensif entre Hendaye et Hagetmau, qui a débouché sur 91 points inscrits ce dimanche sur la cote basque. 

