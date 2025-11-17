Les ''Français'' du Portugal en forme, Nafarroa n'est pas mort... Nos coups de coeur du week-end en amateur

En 5 points, voici nos coups de cœur du week-end dans le monde amateur. De la Nationale 1 à la Fédérale 3.

Nationale 1 : Le choc pour Narbonne

Dans le choc au sommet de la Nationale, Narbonne a disposé de Nice (31 à 20). Les Audois ont pu compter sur une défense acharnée, 3 beaux essais marqués ainsi qu’un buteur à 100 % pour écœurer l'équipe azuréenne, qui était la meilleure à l'extérieur jusqu'ici.

Nationale 2 : Le Servette a eu chaud

Victoire à la dernière seconde de Genève face au Stade Métropolitain grâce à la transformation de la gagne de celui qui fêtait son 100ème match avec le club : Willy Gonnet.

Le match international "amateur" du week-end

Dur d'exister face aux grosses équipes mondiales lorsque vos matchs sont moins détaillés qu'une affiche de Régionale 3, sur le web. Alors le Portugal s'est consolé en étrillant Hong-Kong 58 à 12.

31 essais en 60 matchs en France : la Section Paloise en passe de s’offrir LE phénomène de la ProD2Les "Français" étaient notamment très en forme puisqu'ils ont inscrit 7 des 9 essais du Portugal ce samedi, grâce aux Montois Luka Begic et Simao Bento, aux Columérins Rodrigo Marta (qui a inscrit ses 35 et 36èmes essais internationaux) et Nicolas Martins, le Grenoblois Raffaele Storti et l'Aixois Manuel Vareiro. La première victoire depuis un long moment pour les Loups.

Fédérale 1 : Nafarroa n'est pas mort !

Malmené depuis le début de saison et le départ de son accélérateur de la ligne arrière Sam Spring notamment, Nafarroa avait subi une très lourde défaite à domicile la semaine passée face à Peyrehorade. Une claque qui lui faisait se rapprocher de la zone rouge. Mais ce club historique du pays basque a bien réagi cette fois en allant l'emporter à Tulle (17 à 18), qui visait pourtant le haut du tableau en cas de victoire. Et se donne de l'air.

Fédérale 3 : Saint-Sever est tombé !

Sacré promu que cette équipe de St-Sever. Ce dimanche, elle a bien failli enchaîné une 8ème victoire consécutive Pourtant, il s’en est fallu de peu pour que les Landais ne signent une huitième victoire consécutive à Saint-Paul-les-Dax. Mais les relégués de Fédérale 2 ont tenu bon pour décrocher un précieux succès (31 à 30). Les Audois de Corbières XV restent donc la seule équipe à avoir tout gagné cette saison en Fédérale 3.

À noter également le festival offensif entre Hendaye et Hagetmau, qui a débouché sur 91 points inscrits ce dimanche sur la cote basque.