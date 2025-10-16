31 essais en 60 matchs en France : la Section Paloise en passe de s’offrir LE phénomène de la ProD2

L’un des tout meilleurs joueurs de ProD2 devrait prendre la route de la Section Paloise la saison prochaine. Au sein d’une ligne de 3/4 flamboyante.

A sa signature à Colomiers en janvier 2023, les plus fins spécialistes de la Nationale se disaient surpris de ne pas le voir s’engager en Top 14 directement. Il faut dire que le garçon survolait la 3ème division française qu’il venait de rejoindre et avait terminé l’exercice avec 15 essais en 20 matchs, mais surtout une incroyable impression de facilité laissée.

A l’époque, Pau et Bayonne étaient déjà venus aux nouvelles concernant Rodrigo Marta, mais le 3/4 portugais avait préféré s’assurer du temps de jeu et une progression croissante du côté de la Pro D2. Aujourd’hui, malgré leur volonté de le garder au-delà de son contrat qui court jusqu'en juin 2026, les dirigeants de Colomiers ne pourront pas faire grand-chose face à l'appel du Top 14.

Profil parfait pour la Section Paloise

Car "Rodrigue" cartonne tout autant dans la très relevée Pro D2, qu’il a encore démarrée très fort cette saison. Auteur de 16 essais en 38 matchs sous les couleurs bleu et blanc, le meilleur marqueur de l’histoire du Portugal se distingue surtout par sa capacité à breaker, attaquer les espaces, créer du désordre et faire jouer derrière lui.

Autant de qualités qui ont incité la Section Paloise à proposer quelque chose de concret à ce garçon très apprécié dans la vie de groupe et parfaitement bilingue. Comme indiqué il y a quelques jours par La Dépêche et confirmé par Midi Olympique et Sud-Ouest, le centre ou ailier de (bientôt) 26 ans devrait s’engager dans le Béarn, où le dossier semble désormais bouclé.

Le joueur formé à Belenenses (Lisbonne) dispose d’un profil polyvalent cher au manager palois Sébastien Piqueronies, quand son goût prononcé pour l’attaque, ses qualités d’appuis, de franchissement et sa vitesse (35km/h) épousent parfaitement la philosophie de la Section, actuellement leader du championnat.

Colomiers premier

L’athlète (1m83 pour 90kg) connaîtrait alors un 3ᵉ club dans le sud-ouest qui lui permettrait d’accéder à son rêve de Top 14 tout en ne s’éloignant pas trop de ses attaches en France. Ce qui confirmerait donc la capacité de Pau à effectuer des recrutements intelligents et prometteurs.

Quand Colomiers, lui, perdra ce qui représente certainement son facteur X et chouchou de Bendichou, que beaucoup regretteront.

Mais le club haut-garonnais a encore jusqu’à la fin de la saison pour en profiter et pourquoi pas s’éprendre à rêver une fois le printemps venu, puisque les banlieusards toulousains sont actuellement 1ers de Pro D2 après six journées.