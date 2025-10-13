1000 plaquages, casque, technique… Qui est ce sécateur qui fauche tout ce qui bouge en ProD2 ?

1000 plaquages, cisailles aux jambes : les confidences de Luka Plataret, meilleur plaqueur de ProD2 depuis plus de 3 ans. Il domine encore les statistiques cette saison.

Certains les aiment saignantes, d’autres à point, plus rarement sous forme de semelle. Cuites dans le jus, avec une bonne sauce au poivre, quand les jeunes troquent souvent les préparations traditionnelles pour du ketchup ou de la sauce barbecue.

Les côtelettes, Luka Plataret les mange à toutes les sauces, lui. Avec une petite préférence pour les flottantes qui couinent. Depuis le début de la saison, le flanker casqué de Colomiers a déjà découpé à 83 reprises, dont 19 fois lors du dernier match du bloc face à Agen.

J’essaie d’apporter ma pierre à l’édifice à ce groupe avec mes qualités. Je prends beaucoup de plaisir dans cet effectif rempli de qualités, avec une ligne de 3/4 flamboyante et ce projet tourné vers le volume de jeu.

Un profil atypique

Quid de la défense ? Grand à la ville, modeste parmi les géants, Plataret a cultivé un style de plaquage que les puristes apprécieront. "Je n’ai pas d’énormes qualités physiques avec mes 1m84, donc j’ai du m’adapter à cela. J’ai toujours aimé la défense mais depuis mon arrivée en séniors, j’ai beaucoup travaillé spécifiquement pour prendra en bas et faire tomber très vite", nous confie le principal intéressé. Pas anodin d’ailleurs si au-delà de son attaque flamboyante, Colomiers demeure la meilleure défense de ProD2 après 6 journées.

S’il est pour l’heure devancé par le 3ème ligne géorgien d’Aix Tornike Jalagonia (88 plaquages) au classement des sécateurs, nul doute que la régularité de Plataret paiera d’ici la fin du marathon qu’est la ProD2, pour le titre honorifique de meilleur plaqueur. Dont, façon Louis Bielle-Biarrey côté marqueurs d’essais, le garçon aux épaules d’acier n’est jamais bien loin…