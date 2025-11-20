25 000 fans, 16 équipes, 2 jours : le SVNS 2026 s’installe à New York
Le SVNS débarque à New York : un tournant majeur pour le rugby mondial en mars 2026. Crédit image : Canva Pro
En 2026, New York vibrera au rythme du rugby à 7 : World Rugby y installe une étape-clé du HSBC SVNS dans une stratégie très ambitieuse.

Le SVNS posera ses valises à New York en mars 2026

World Rugby et USA Rugby ont officialisé l’arrivée d’une nouvelle étape du HSBC SVNS à New York, les 14 et 15 mars 2026, au Sports Illustrated Stadium. Ce sera la dernière manche de la saison régulière, juste avant les Championnats du Monde organisés à Hong Kong, Valladolid et Bordeaux.

Une grande première pour la métropole américaine, qui n’avait encore jamais accueilli ce niveau de compétition à 7. Le tournoi réunira les 8 meilleures équipes masculines et féminines de la planète dans une ambiance annoncée comme survoltée. "New York et le sept, c’est pareil... Rapide, intense, et chacun apporte son propre style", confie Su Adegoke, joueuse emblématique des USA Eagles, native de la ville.

"New York et le sept, c’est pareil... Rapide, intense, et chacun apporte son propre style."

L'impact stratégique de l'événement : plus qu'un simple tournoi de rugby ?

Avec cette annonce, World Rugby poursuit sa stratégie d’expansion vers des marchés majeurs, en visant clairement les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 et les Coupes du monde aux États-Unis en 2031 et 2033. L’objectif est clair : ancrer le rugby dans la culture américaine via le format le plus spectaculaire et accessible du rugby, le 7. Côté ambiance, 25 000 supporters pourront vibrer au plus près de l’action dans un stade réputé pour son atmosphère intime, déjà temple du foot US.

25 000 supporters pourront vibrer au plus près de l’action.

Une opportunité unique pour la visibilité mondiale du rugby

Cette décision est tout sauf anodine : les USA attirent des foules record lors d’affiches comme Irlande - All Blacks à Chicago ou USA - Angleterre à Washington. Le rugby commence à s'enraciner de l'autre côté de l'Atlantique, et l’ajout d’une étape à New York dans le SVNS, c’est aussi offrir un tremplin à la nouvelle génération d’athlètes américains, à l’image de Nia Toliver, sacrée meilleure jeune joueuse 2025.

Un tournant décisif pour USA Rugby et la scène féminine

Ce tournoi sera aussi une vitrine pour les Eagles féminines, dont la progression est suivie de près. Plus de 50 joueuses issues du circuit SVNS ont évolué à la Coupe du Monde 2025. La série agit comme une rampe de lancement vers le très haut niveau, surtout dans une ville comme New York, où la diversité culturelle fait écho à celle du rugby mondial.

En installant une étape dans la ville la plus iconique des États-Unis, World Rugby envoie un message fort : le rugby veut peser dans le sport global. Et pour ça, il faut séduire les grandes villes, les nouveaux publics, et faire rayonner les athlètes dans un cadre XXL.

New York ne dort jamais, et en 2026, le rugby non plus. Ce tournoi, c’est bien plus que des passes après contact et des raffuts. C’est un moment de bascule pour la discipline. Et on a déjà hâte d’y être.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
France-Australie : Galthié joue la carte de l’expérience (et de la puissance) dans sa composition
News
14 matchs, 3 défaites et fin de saison, l'Australie, l’adversaire parfait pour remettre du liant dans le jeu du XV de France ?
News
ANALYSE. Comment les courses sans ballon de Nicolas Depoortère ont fait la différence face aux Fidji ?
News
Discipline, mauls piégés et hors-jeu : les Bleus sous surveillance stricte samedi face à l'Australie
News
Ford, Pollock, Roebuck… l'Angleterre semble avoir trouvé la formule magique : et elle fait très mal
News
3 départs depuis le début de la saison : Clermont va pouvoir (encore plus) s'appuyer sur sa jeune garde
News
TOP 14. D'un changement de statut à une libération anticipée du CO : Adrien Séguret, symbole de la froideur du rugby pro
News
Pro D2. Vannes, solide leader, étoffe son effectif entre arrivées et départs, le point transfert
News
Ntamack, bouc émissaire facile ? Ceux qui savent voient une autre vérité (et la défendent)
News
Belgique–Samoa : la fin cruelle qui prive les Diables Noirs d’un rêve mondial
News
Pourquoi l'avenir du XV de France à la Coupe du monde 2027 se joue déjà face à l'Australie