25 000 fans, 16 équipes, 2 jours : le SVNS 2026 s’installe à New York

En 2026, New York vibrera au rythme du rugby à 7 : World Rugby y installe une étape-clé du HSBC SVNS dans une stratégie très ambitieuse.

Le SVNS posera ses valises à New York en mars 2026

World Rugby et USA Rugby ont officialisé l’arrivée d’une nouvelle étape du HSBC SVNS à New York, les 14 et 15 mars 2026, au Sports Illustrated Stadium. Ce sera la dernière manche de la saison régulière, juste avant les Championnats du Monde organisés à Hong Kong, Valladolid et Bordeaux.

Une grande première pour la métropole américaine, qui n’avait encore jamais accueilli ce niveau de compétition à 7. Le tournoi réunira les 8 meilleures équipes masculines et féminines de la planète dans une ambiance annoncée comme survoltée. "New York et le sept, c’est pareil... Rapide, intense, et chacun apporte son propre style", confie Su Adegoke, joueuse emblématique des USA Eagles, native de la ville.

L'impact stratégique de l'événement : plus qu'un simple tournoi de rugby ?

Avec cette annonce, World Rugby poursuit sa stratégie d’expansion vers des marchés majeurs, en visant clairement les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 et les Coupes du monde aux États-Unis en 2031 et 2033. L’objectif est clair : ancrer le rugby dans la culture américaine via le format le plus spectaculaire et accessible du rugby, le 7. Côté ambiance, 25 000 supporters pourront vibrer au plus près de l’action dans un stade réputé pour son atmosphère intime, déjà temple du foot US.

Une opportunité unique pour la visibilité mondiale du rugby

Cette décision est tout sauf anodine : les USA attirent des foules record lors d’affiches comme Irlande - All Blacks à Chicago ou USA - Angleterre à Washington. Le rugby commence à s'enraciner de l'autre côté de l'Atlantique, et l’ajout d’une étape à New York dans le SVNS, c’est aussi offrir un tremplin à la nouvelle génération d’athlètes américains, à l’image de Nia Toliver, sacrée meilleure jeune joueuse 2025.

Un tournant décisif pour USA Rugby et la scène féminine

Ce tournoi sera aussi une vitrine pour les Eagles féminines, dont la progression est suivie de près. Plus de 50 joueuses issues du circuit SVNS ont évolué à la Coupe du Monde 2025. La série agit comme une rampe de lancement vers le très haut niveau, surtout dans une ville comme New York, où la diversité culturelle fait écho à celle du rugby mondial.

En installant une étape dans la ville la plus iconique des États-Unis, World Rugby envoie un message fort : le rugby veut peser dans le sport global. Et pour ça, il faut séduire les grandes villes, les nouveaux publics, et faire rayonner les athlètes dans un cadre XXL.

New York ne dort jamais, et en 2026, le rugby non plus. Ce tournoi, c’est bien plus que des passes après contact et des raffuts. C’est un moment de bascule pour la discipline. Et on a déjà hâte d’y être.