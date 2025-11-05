Ce joueur de PRO D2 sous OQTF pourrait finalement rester en France

L’avocate du joueur de Ratu Nacika (Dax), va déposer un recours pour suspendre provisoirement l’OQTF de son client.

Voilà bien une affaire dont la lanterne rouge de Pro D2 se serait bien passée. Il y a deux saisons pourtant, Dax marchait sur un nuage. Les Landais avaient surpris tout le monde en participant à la phase finale de Pro D2, terminant 5e du championnat, alors même qu’ils venaient de renouer avec cette division.

Une prouesse qu’ils sont loin de pouvoir rééditer cette année. Sanctionné en début de saison de cinq points par le gendarme financier du rugby français, Dax est dernier, et les nouvelles en provenance du club ne sont toujours pas bonnes.

L’OQTF de Ratu Nacika suspendue d’ici vendredi ?

Condamné par le tribunal de Dax à un an de prison avec sursis pour agressions sexuelles, violences et dégradation ou détérioration d’un bien en état d’ivresse manifeste, Ratu Nacika, présent dans les Landes depuis maintenant trois saisons, n’a pas obtenu le renouvellement de son titre de séjour à la suite de cette condamnation.

Une véritable tuile pour le polyvalent deuxième et troisième ligne, dont la licence est même suspendue.

Défendu par Maître Selvinah Pather, avocate spécialisée en droit des étrangers, celle-ci a expliqué dans les colonnes du Midol la gravité de cette décision. Et indiqué qu’elle comptait déposer un recours afin de permettre à son client de continuer à travailler en France.

Les faits que mon client a commis sont tout à fait répréhensibles. Il a été condamné pour ça. En novembre dernier, le juge pénal qui l’a condamné a dit qu’il avait commis une infraction, tout en mentionnant que c’était une personne bien intégrée, qui a eu cet écart de conduite complètement isolé [...] Il n’a donc pas prononcé d’interdiction du territoire français. On entre, là, dans les complexités procédurales. Le juge pénal pouvait, à son stade, prononcer une interdiction du territoire français.

Il ne l’a pas fait [...] Le préfet a fait sa propre appréciation de la situation. Il fait preuve d’une extrême sévérité à l’encontre de M. Nacika. [...] La politique migratoire appliquée par le gouvernement et les instructions qui sont données aux préfectures sont d’une grande sévérité actuellement. […] La loi dit, quand même, que pour qu’une mesure d’éloignement soit prononcée parce que vous êtes une “menace à l’ordre public”, il faut des infractions réitérées. Une seule condamnation, pour des faits criminels, peut suffire à ce que l’on ne veuille plus de vous sur le territoire, mais pour M. Nacika, ce sont des faits délictuels. Vous n’êtes pas sur le cas d’une personne qui est sans cesse en train de commettre des infractions et qui passe pour la dixième fois devant le tribunal correctionnel. (Maître Selvinah Pather pour le Midol)

Ratu Nacika sous contrat jusqu'en 2027 avec Dax

Arrivé en provenance du RC Tao, en deuxième division de Géorgie, et inconnu dans l’Hexagone, il tente dès son arrivée de se faire une place dans l’effectif mené par Jeff Dubois à l'époque.

Si ses 1,97 m et ses 115 kg constituent un atout considérable pour le pack landais, le comité directeur de Dax lui avait même accordé, en mai l'an dernier, une prolongation de contrat jusqu’en 2027.