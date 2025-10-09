VIDEO. Conseil maison : évitez de vous mettre en face d’Anthony Jelonch sur les boucliers
Screenshot : Stade Toulousain
En match comme à l’entraînement, Anthony Jelonch n’est jamais bon à prendre. Un vrai coupeur de bois, comme le montre la vidéo qui suit.

Peu importe le niveau auquel tu as joué au rugby, il y a des choses qui sont communes partout. Comme ces bénévoles qui n’ont plus d’âge mais qui donnent tout pour le club, ces chasubles qui sentent le foin ou encore la tenue des boucliers à l’entraînement.

FINALE TOP 14. VIDÉO. Revivez le match XXL du bout de bois Anthony Jelonch face à l’UBBFINALE TOP 14. VIDÉO. Revivez le match XXL du bout de bois Anthony Jelonch face à l’UBB

Et à ce petit jeu, il y avait toujours des mecs qu’il valait mieux éviter.

On sait que Manu Tuilagi était de ceux-là durant son temps en équipe d’Angleterre, qu'Alexandre Fischer faisait serrer les dents à ses potes de Clermont sur chaque contact et que, visiblement, Anthony Jelonch est aussi de cette trempe.

Des plaquages qui claquent

Ce jeudi, le Stade Toulousain a diffusé une vidéo d’un exercice spécifique de plaquage. Où chaque "attaquant", couvert d’un bouclier et protégé par un matelas au sol, doit servir de cible à des défenseurs dont le but est de travailler leurs attitudes et de réaliser le plaquage parfait.

Si plusieurs avants du Stade Toulousain se sont prêtés au jeu, de Clément Vergé à Mathis Castro-Ferreira en passant par Thomas Lacombre, on a pu constater que celui qu’il valait mieux éviter était "le placard".

Un beau surnom qui va comme un gant Jelonch à en voir l’intensité qu’il met en match… mais aussi à l’entraînement. Car sans vouloir faire mal non plus, on entend clairement qu’épaule droite comme épaule gauche, les impacts claquent avec le Gersois.

Et si pensez qu’on en fait trop, on vous laisse monter le volume et regarder la vidéo suit. Pour les puristes, plaisir garanti !

