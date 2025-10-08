Un Stade déterminé face à un Bordeaux remanié, le match de rugby Toulouse/UBB à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Un Stade Toulousain affamé face à une UBB démunie : qui des jeunes espoirs ou des expérimentés de Mola surprendra ? La réponse ce dimanche.

Le duel entre le Stade Toulousain et l’Union Bordeaux-Bègles, comptant pour la 6ᵉ journée du Top 14, se jouera dimanche 12 octobre 2025 à 21h05. TOP 14. Stade Toulousain. Ugo Mola, cash sur son avenir : ''il y en aura un autre dans pas très longtemps''

Un horaire de gala pour un classique du championnat, dans une enceinte d’Ernest-Wallon qui devrait afficher complet.

La rencontre sera diffusée en direct sur Canal+, dans le cadre du traditionnel prime du dimanche soir. Les abonnés pourront profiter d’un avant-match complet, tandis que les autres devront se contenter du résumé ou des replays disponibles dans la foulée.

Une chose est sûre : les caméras seront braquées sur ce choc entre deux cadors du rugby hexagonal.

Le contexte : un choc… déséquilibré ?

Si Toulouse aborde ce rendez-vous avec beaucoup d'envie et la volonté de faire un match abouti, l’UBB devrait se présenter avec une équipe largement remaniée. TOP 14. Le choc va-t-il faire « pschitt » ? L'UBB avec ses Espoirs face au Stade Toulousain

Plusieurs cadres — dont Penaud, Jalibert, Bielle-Biarrey ou Depoortere — sont laissés au repos. De quoi donner du temps de jeu aux jeunes espoirs girondins, mais aussi un sérieux avantage aux Rouge et Noir, à domicile.

Le Stade, de son côté, reste concentré : les hommes d’Ugo Mola savent que ce genre de match, même face à une équipe remaniée, ne se gagne jamais d’avance.

Les Toulousains voudront frapper fort pour asseoir leur statut, tandis que les jeunes de l’UBB auront tout à prouver.