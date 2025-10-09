TOP 14. Jonathan Danty (La Rochelle) out pour de longs mois, va-t-il prendre une décision radicale ?

Le Stade Rochelais va devoir serrer les dents. Le centre Jonathan Danty, touché au genou face à Clermont, sera absent plusieurs mois.

Le début de saison du Stade Rochelais n’était déjà pas un long fleuve tranquille (2 victoires, 2 défaites). Entre un Top 14 relevé, des absents et une dynamique encore en dents de scie, les Maritimes vont devoir faire sans l’un de leurs joueurs les plus expérimentés.

Jonathan Danty sera écarté des terrains plusieurs mois selon L'Equipe. Le centre s’est en effet blessé au genou droit face à Clermont. Les examens ont confirmé ce que tout le monde redoutait : une rupture du ligament croisé, comme l’ont révélé L’Équipe et Sud Ouest.

Une absence longue et un vide à combler

Sa blessure tombe au plus mauvais moment, alors que La Rochelle cherche à retrouver sa solidité et sa constance. On parle ici d'une absence de 8 mois.

Un coup de massue pour Ronan O’Gara et son staff qui perdre non seulement un joueur d'expérience et une option de plus dans la rotation. Et ce, même s'il avait déjà manqué de nombreux matchs l'an passé en raison de pépins physique.

Cette blessure pose aussi la question de la suite de sa carrière. A 33 ans, Danty n'est plus très jeune pour un joueur à son poste et avec son style de jeu.

Quel avenir pour Danty ?

Si on ne l'imagine pas raccrocher les crampons tout de suite, revenir à son meilleur niveau ne va pas être une mince affaire. Sans parler du fait que la concurrence ne va pas l'attendre pour performer.

A l'instar d'Antoine Dupont, l'ancien joueur du Stade Français ne va pas précipiter les choses. Plus âgé que le demi de mêlée, le centre n'a pas intérêt à vouloir revenir trop vite s'il veut encore fouler les pelouses du TOP 14.

J’aimerais bien choisir ma fin de carrière. J’aimerais bien qu’elle ne soit pas amenée par une blessure ou par quelque chose que je ne maîtrise pas. Mais pour l’instant, je fais de mon mieux pour récupérer au maximum. La question se posera lorsque ça n’ira pas. (Rugbyrama)

Pour rappel, le Tricolore est sous contrat jusqu'en 2027. On ne devrait donc pas le revoir en 2025/2026. L'objectif étant d'être pleinement remis pour jouer ce qui pourrait être sa dernière saison au Stade Rochelais... voire son dernier tour de terrain.

Il pourrait aussi être tenté par un changement de poste en abandonnant le centre pour la 3e ligne. Une éventualité qu'il a déjà évoquée par le passé.