''Ce n'est pas que pour qu'Antoine gagne le plus d'argent'', après Dupont et Alldritt, Mola s'exprime sans filtre sur le Salary Cap

En marge de la Nuit du Rugby, l'entraîneur du Stade Toulousain Ugo Mola sort du bois et se range derrière Antoine Dupont : ''Les joueurs doivent être protégés''.

Alors que le débat continue autour du salary cap enfle depuis les déclarations sans langue de bois d'Antoine Dupont, un autre poids lourd du rugby français s'est exprimé sur le sujet. Ce lundi soir, en marge de la Nuit du Rugby, Ugo Mola a apporté un soutien clair et argumenté à son demi de mêlée et capitaine du Stade Toulousain.

"Comment ne pas être d'accord avec Antoine ?"

Interrogé par L'Équipe, le manager toulousain n’a pas mâché ses mots : "Comment voulez-vous que je ne partage pas les propos d'Antoine quand ils sont motivés par des choses clairement problématiques dans notre milieu", a-t-il déclaré. Et de rappeler l'importance d’un salary cap bien pensé, capable de "niveler" les forces en présence, sans pour autant freiner l’équité entre les clubs qui génèrent réellement de l'économie. ''Une chasse à la sorcière problématique et ridicule'', Dupont dégaine contre le salary-cap, la LNR contre-ruckeComme Dupont, Mola dénonce une forme de déconnexion entre les revenus générés par certains clubs et la répartition effective de ces richesses auprès des joueurs : "Les acteurs, que sont les joueurs, ne bénéficient pas toujours de l'économie réelle qui est réalisée dans les clubs." Une sortie qui fait écho à la prise de parole très remarquée de Grégory Alldritt, venu lui aussi défendre le capitaine des Bleus.

"Ce n’est pas une question de faire gagner Antoine Dupont plus"

Mola va plus loin en soulignant que l’enjeu dépasse largement le cas Dupont : "Ce n'est pas que pour qu'Antoine gagne le plus d'argent, [...] c'est plus sur la capacité que les acteurs soient protégés." Et de rappeler les réalités physiques du rugby moderne : intensité croissante, carrières de plus en plus courtes, et sacrifices permanents. RUGBY. Après la polémique du Salary Cap, Grégory Alldritt vient au soutien d'Antoine DupontÀ ses yeux, certains clubs comme La Rochelle, Bordeaux, Toulon ou Toulouse, qui fonctionnent sur des bases économiques solides, doivent avoir la liberté de mieux récompenser leurs joueurs. Tout en respectant les règles du jeu, évidemment.

Une parole forte dans une ambiance tendue

Dans un contexte tendu où les instances semblent mener ce que certains comme Dupont dénoncent comme une "chasse aux sorcières ridicule", la sortie d’Ugo Mola sonne comme un rappel salutaire : les clubs qui investissent intelligemment et qui génèrent des ressources doivent pouvoir en faire bénéficier ceux qui font le spectacle. VIDEO. TOP 14. Comment le Stade Toulousain a explosé en 10 minutes face à un Aviron Bayonnais survolté ?Une chose est sûre : le débat ne fait que commencer. Et la voix des acteurs majeurs du rugby tricolore va peser lourd dans la suite du feuilleton. Lequel pourrait mener à une réforme du salary cap dans un avenir proche afin de satisfaire toutes les parties concernées.