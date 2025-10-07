''Ce n'est pas que pour qu'Antoine gagne le plus d'argent'', après Dupont et Alldritt, Mola s'exprime sans filtre sur le Salary Cap

Alors que le débat continue autour du salary cap enfle depuis les déclarations sans langue de bois d'Antoine Dupont, un autre poids lourd du rugby français s'est exprimé sur le sujet. Ce lundi soir, en marge de la Nuit du Rugby, Ugo Mola a apporté un soutien clair et argumenté à son demi de mêlée et capitaine du Stade Toulousain.
"Comment ne pas être d'accord avec Antoine ?"
Interrogé par L'Équipe, le manager toulousain n’a pas mâché ses mots : "Comment voulez-vous que je ne partage pas les propos d'Antoine quand ils sont motivés par des choses clairement problématiques dans notre milieu", a-t-il déclaré. Et de rappeler l'importance d’un salary cap bien pensé, capable de "niveler" les forces en présence, sans pour autant freiner l’équité entre les clubs qui génèrent réellement de l'économie.''Une chasse à la sorcière problématique et ridicule'', Dupont dégaine contre le salary-cap, la LNR contre-ruckeComme Dupont, Mola dénonce une forme de déconnexion entre les revenus générés par certains clubs et la répartition effective de ces richesses auprès des joueurs : "Les acteurs, que sont les joueurs, ne bénéficient pas toujours de l'économie réelle qui est réalisée dans les clubs." Une sortie qui fait écho à la prise de parole très remarquée de Grégory Alldritt, venu lui aussi défendre le capitaine des Bleus.
"Ce n’est pas une question de faire gagner Antoine Dupont plus"
Mola va plus loin en soulignant que l’enjeu dépasse largement le cas Dupont : "Ce n'est pas que pour qu'Antoine gagne le plus d'argent, [...] c'est plus sur la capacité que les acteurs soient protégés." Et de rappeler les réalités physiques du rugby moderne : intensité croissante, carrières de plus en plus courtes, et sacrifices permanents.RUGBY. Après la polémique du Salary Cap, Grégory Alldritt vient au soutien d'Antoine DupontÀ ses yeux, certains clubs comme La Rochelle, Bordeaux, Toulon ou Toulouse, qui fonctionnent sur des bases économiques solides, doivent avoir la liberté de mieux récompenser leurs joueurs. Tout en respectant les règles du jeu, évidemment.
Une parole forte dans une ambiance tendue
Dans un contexte tendu où les instances semblent mener ce que certains comme Dupont dénoncent comme une "chasse aux sorcières ridicule", la sortie d’Ugo Mola sonne comme un rappel salutaire : les clubs qui investissent intelligemment et qui génèrent des ressources doivent pouvoir en faire bénéficier ceux qui font le spectacle.VIDEO. TOP 14. Comment le Stade Toulousain a explosé en 10 minutes face à un Aviron Bayonnais survolté ?Une chose est sûre : le débat ne fait que commencer. Et la voix des acteurs majeurs du rugby tricolore va peser lourd dans la suite du feuilleton. Lequel pourrait mener à une réforme du salary cap dans un avenir proche afin de satisfaire toutes les parties concernées.
Uther
On ne comprend rien à ce que dit Mola.
Ca veut dire quoi "mieux récompenser les joueurs" ? Augmenter leur salaire ? Dans ce cas, quid du SC que bien évidemment il faut respecter comme le rappelle Mola (Jaminet appréciera...)
C'est quoi les choses problématiques dans le milieu du rugby ? Que des clubs passent par des intermédiaires véreux en obligeant un joueur à faire un prêt tout ça pour contourner les règles du SC ?
C'est quoi l'économie réelle du rugby ? Le chômage partiel que les clubs ont touché pendant le COVID, les prêts garantis par l'état ou les subventions touchés par "Les amis du Stade Toulousain" actionnaire de la structure sportive avec des sommes totalement indécentes (Presque 14 M€ par la ville et presque 25 M€ au global) ?
Ce sont les 500K € de subventions touchés par le Stade Rochelais ou les 575 K€ touché par le RCT (Et encore, je ne parle pas des 3 M€ touchés en 2024) ? J'hésite...
Franchement, ils feraient tous mieux de se la fermer une bonne fois pour toutes.
Et rigolez pas, c'est avec votre pognon.
Fidjien sous prozac
Je suis pas sûr qu'une réforme puisse satisfaire toutes les parties. Soit elle bénéficie aux joueurs au sens où Dupont/Alldritt/Mola l'expriment, et à certains clubs également, mais les "petits" clubs vont hurler - et je les comprends.
Soit elle suit l'avis des frondeurs, et les clubs pourvoyeurs seront marrons.
Je note d'ailleurs que la fronde initial portait sur les crédits sur les internationaux; la sortie de Dupont ramène le débat sur le cœur même du salary cap. Contre-feux?
Yonolan
Je ne pense pas que les déclarations des trois que vous citez vont à l'encontre des petits clubs
Juste le contraire au final
Il s'agit de permettre aux joueurs de bénéficier d'un revenu image au travers des sponsors du club
Que la LNR , dans sa hantise du détournement du SC, intègre dans son calcul
Mais cette mesure date d'une epoque ou le rugby pro avait une faible dimension dans cette valeur image des joueurs
Et je pense que cet aspect doit être revu
Et que justement les joueurs de tous les clubs, si ils deviennent ambassadeurs rétribués d'un ou plusieurs de leurs sponsors , auront un juste retour de l'économie créée
Et que cela permettra aussi à ces clubs d'avoir des joueurs qui peuvent aussi bénéficier de revenus supplémentaires
Ce qui n'est pas neutre vu la durée de leur carrière
Ensuite bien sur il faut baliser les choses et éviter les excès et les détournements les plus criants
Que Fiducial à Toulouse ou Altrad au MHR ne puissent pas rentrer dans ce cadre me parait sain
Donc juste une question de curseur à positionner pour moi et un travail du SC manager en cas de detournement
alan75
Il y a un sigle qui est dans toutes les têtes et que personne ne prononce.
R360