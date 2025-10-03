''Une chasse à la sorcière problématique et ridicule'', Dupont dégaine contre le salary-cap, la LNR contre-rucke

« Une chasse à la sorcière » ?
C’est une sortie médiatique rare et musclée de la part d’Antoine Dupont. Dans un entretien accordé à SportBusiness.Club, à l'AFP et au Monde, le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France a vertement critiqué les règles du salary-cap en Top 14. Pour le joueur, ce dispositif devient « trop invasif » et freine clairement les revenus publicitaires des joueurs stars du championnat.XV de France. Antoine Dupont aux côtés des Bleus en novembre pour la revanche face aux Boks, mais pas que...« Les règles du Salary Cap sont de plus en plus strictes. Elles nous empêchent d’utiliser notre image individuelle à travers des contrats publicitaires », affirme Dupont. Selon lui, ce manque à gagner est d’autant plus frustrant que « l’économie du rugby a changé » et que les joueurs ne bénéficient pas de cette croissance.
Une pub pour Peugeot… mais sans retour ?
Dupont prend un exemple concret : son partenariat avec Peugeot, signé individuellement. « J’ai dû aller au Mondial de l’Automobile à Paris, j’ai tourné une publicité pendant quatre heures pour eux. […] Ce ne sera pas de l’argent pour moi mais pour mon club », déplore-t-il. Il parle même d’un système qui devient « ridicule », allant jusqu’à évoquer « une chasse à la sorcière », qui chercherait à contrôler tous les contrats de sponsoring liés aux joueurs.
La réponse (très) cadrée de la LNR
Face à cette prise de parole inhabituelle pour un joueur plutôt discret et mesuré dans ses paroles, la LNR n’a pas tardé à réagir via un communiqué publié jeudi et relayé notamment parL'Equipe.
L’institution rappelle que le salary-cap « n’interdit en aucun cas à un joueur de disposer de son droit à l’image ». Mais elle précise qu’un contrat signé avec une entreprise partenaire du club doit être intégré dans le salary-cap, par souci de transparence. Une manière d’éviter les contournements du plafond salarial par des biais indirects.
C'est un principe de transparence, récemment renforcé, qui vise à éviter tout contournement du plafond salarial par des rémunérations indirectes.
La Ligue assure par ailleurs qu’une « réflexion de fond » est en cours avec les clubs, incluant le syndicat des joueurs, Provale. Des évolutions pourraient voir le jour à partir de la saison 2026-2027. Joue-là comme Dupont : World Rugby serre (enfin) la vis sur le temps de jeu maximum des internationaux« Il est légitime que ces perspectives d'évolutions suscitent des interrogations. » En attendant, la tension entre joueurs cadres et gouvernance du rugby français monte d’un cran. Et quand la voix, habituellement mesurée, d’Antoine Dupont s’élève, difficile de ne pas l’entendre.
Jak3192
C'est quoi le blème ?
Le ST touche, à la louche, 1.5 million de plus que les autres qui sont derrière. Cf. article ici même sur le SC et l'attribution financière des internationaux.
Faut dégommer le ST ? 🤣
Mais même avec ça, le ST n'a pas vraiment de soucis: son Centre de Formation est tellement opérationnel qu'il palie aux difficultés du club avec une mise au repos (?) de nombre de ses cadres leaders (voir le résultat de ce WE 😂)
Vaste blague
Antoine a raison: fou.tez leur la paix, qu'ils engrangent du pognon dans ce cas de figure: contrat partenariat du club est une chose, contrat perso en est un autre
Tout le reste n'est que volonté de nuire 😂 (par des jaloux malfaisants)
Nicolas Sans Chaise
Je pense que tu n'as pas bien lu la réponse de la LNR qui me semble très claire.
La règle du SC n'interdit pas de partenariat,
Mais si (et seulement si) le partenaire est également sponsor du club alors cela doit être inclu au calcul du salary cap pour éviter le contournement de la règle.
Imagine que les gens au racing soient payés normalement par le club mais qu'une prime représentant la moitié du salaire soit pris en charge par Foncia, cela te semblerait juste?
Autre exemple: Dupont a un partenariat avec Volvic. Le groupe Nestlé n'étant pas partenaire du Stade Toulousain, l'argent qu'il gagne grâce à ce partenariat lui revient pleinement.
Mais pour Peugeot ça ne marche pas.
Donc si Dupont veut gagner beaucoup plus d'argent qu'il ne gagne il doit se trouver d'autres partenaires et c'est tout, ce ne sont pas les demandes qui doivent manquer d'ailleurs (LVMH...)
RNP
Les règles sont claires et, comme tu l'évoques, difficile d'y déroger sinon c'est la porte ouverte à tous les petits arrangements imaginables. Après je pense que la sortie de Dupont ne le concerne pas forcément même s'il est assez probable que les règles claires édictées par la LNR doivent se traduire en pratique par des déclarations systématiques par les joueurs de l'ensemble de leurs contrats.
Par contre, pour des joueurs un peu moins médiatique que Dupont ou Ntamack, les partenaires potentiels sont forcément des partenaires locaux et dans des clubs comme l'UBB, la Rochelle ou le ST qui essaient de s'appuyer sur un grand nombre de partenaires locaux, tu dois vite avoir fait le tour des acteurs potentiels.
Pil2Dax
Antoine a commencé par mélanger allègrement les revenus tirés de contrats signés avec des partenaires liés au club commendes autres. Première bêtise. Deuxièmement, s'il regrette fortement que les joueurs doivent déclarer leur contrats d'images ailleurs, je rappelle que la lien Angleterre est bien plus stricte que chez nous. Enfin, se plaindre que ses revenus baissent et qu'ils ne touchent pas assez au gâteau..c'est faux aussi comme détaillé dans l'article de l'équipe ce jour. Mon avis : heureusement que le SC existe, c'est ce qui garantit un championnat aussi passionnant. Si certains joueurs veulent gagner plus, je ne peux les blâmer, mais pour ça qu'ils aillent en R360.
alan75
Je pensais que le melon ne poussait qu'en été... qui tire les ficelles ?
Schloukamar
Pour gagner pluss, il envisage de quitter le rugby, et de passer ouvrier-spécialisé !
Pianto
Je comprends les deux positions.
Dupont dit que ce qu'il fait dasn sa vie privé ne concerne pas la LNR, certes.
La LNR veut maitriser la rémunération directe et indirecte pour garantir l'équité, ok.
Rappel de ce qui défraie la chronique du monde NBA cet été.
Contexte : il y a un salary cap là-bas. Tu as le droit de le dépasser mais pour chaque dollar de dépassement, le club doit verser un dollar à un fond qui est reversé aux équipes qui respectent le salary cap. Ainsi, les golden state warriors ont été champions il y a quelques saisons en payant 3x le salary cap, deux fois en salaire, une fois en amende.
Kawhi Leonard, star des Clippers de Los Angeles reçoit un gros salaire (50 millions de dollars US par an) mais pas le max possible ce qui permet à sa franchise de payer d'autres stars pour être compétitifs pour le titre en respectant le salary cap. Un journaliste a découvert qu'une entreprise, dont le propriétaire de l'équipe était PDG jusqu'il y a peu, lui paie 28 millions de dollars par an sans qu'il n'ait fait aucune pub, opération de promotion ni quoi que ce soit avec elle. Une enquête est en cours pour voir s'ils ne prendraient pas la NBA pour des jambons.
Je pense que c'est dans ce sens que la LNR essaie de légiférer. Je donne un exemple.
le Rugby club de tartempion a un partenaire qui lui verse un million de sponsoring. Le RCT lui demande de ne lui verser que 500 000 de sponsoring et de faire un contrat d'image à Jean-Claude Escouteloup international pour 500 000 sans contrepartie (ou avec 3 photos au siège de la boite.
C'est du droit à l'image ou de la rémunération déguisée pour lui proposer beaucoup en restant dans les clous du salary cap ?
C'est un sujet compliqué et difficile à régler juridiquement, je pense.
Pianto
Évidemment, on peut faire la même avec une boite qui n'est pas partenaire du club même s'il est plus compliqué pour la boite en question d'avoir un retour d'image de son investissement...
Dans le cas de Kawhi Leonard, la boite qui paie le contrat d'image n'est pas liée aux Clippers par aucun contrat. On imagine qu'ils retrouvent leur argent par d'autres moyens (genre le proprio met des fonds perso dans l'entreprise comme ils les auraient mis dans sa franchise NBA pour payer la somme en salaire).
potemkine09
Ce que dit la LNR "elle précise qu’un contrat signé avec une entreprise partenaire du club doit être intégré dans le salary-cap, par souci de transparence"
Ce que dit Dupont : "Même dans leur droit de regard, ils essayent d’être de plus en plus invasifs en nous demandant de citer tous les partenaires qu’on a, même les partenaires qui ne sont pas partenaires avec le club."
Dupont dit que la LNR est intrusive. La LNR tape en touche.
Uther
Ben, je ne vais pas trop où est le problème.
Il y a une règle, pour s'assurer qu'elle est bien respectée, on demande aux joueurs de déclarer les partenariats qu'ils ont signé. Ca ne me paraît pas hors de propos.
Jak3192
Si demain Antoine signe un contrat d'image perso, pour telle société (au hasard, "les dragées Kufa, favorisant le transit intestinal"), et que cette société (Kafu 🤭) qui n'a aucun lien partenarial avec le ST, qui cela peut il déranger, à part le service des impôts qui doit être informé, pour ces gains annexes ?
Uther
Mais ça ne dérangera personne !
Il sera contrôlé par les vérificateurs de la LNR qui diront "Ah, vous avez reçu 100.000 € de la société Kafu". Puis ils iront vérifier que la société Kafu n'a pas de lien avec le ST.
En fait, ils découvriront ébahis que le secret du ST tient dans le fait que ses joueurs ont un transit intestinal nickel 😅 😅 😅
Jak3192
Si ça se goupille comme ça, c'est cool (surtout après les dragées).
Mais juste une question : les services des impôts ont ils le droit de divulguer leurs recherches à n'importe qui ?
La LNR c'est n'importe qui, juste une personne morale.
Uther
En théorie, les contrôleurs des impôts sont soumis à la confidentialité. En pratique, comment crois-tu que certaines affaires sortent ?
Mais surtout, il y a plein de gens qui sont soumis à un haut niveau de confidentialité avec des sanctions lourdes en cas de manquement et qui ne sont pas fonctionnaires.
Pourquoi, on ne pourrait pas faire la même chose avec les vérificateurs de la LNR ?
Mais bon, comme je l'ai dit quelque part, le SC c'est une bataille perdue d'avance. Donc autant le supprimer. Au moins, ceux qui le respectent n'auront pas l'impression de se faire avoir en permanence.
potemkine09
Parce que cela ne concerne pas la LNR, mais le joueur. C'est sa vie privée, et c'est son droit à l'image. Il n'a pas à le déclarer à l'Inquisition Espagnole
jujudethil
ROUBERT était moins regardant quand il s’occupait du LOU .
Uther
Bon.
J'essayerai d'expliquer cela lors de mon prochain contrôle fiscal : "Ah mais ces revenus ne sont pas fait en France mais dans un pays hors zone UE. C'est ma vie privée et ce sont mes affaires."
Je ne suis pas bien certain de sa réaction surtout si je lui dis qu'il ressemble à l'inquisition Espagnole 😂
Jak3192
C'est pas du tout pareil ton exemple.
Ou comment vouloir avoir raison en ayant tort 🤣
pascalbulroland
C'est les droits d'image des joueurs qui leur permet de gagner plus avec des partenaires qui ne sont pas ceux des clubs.
Pourquoi alors considérer que ces contrats font parti du SC..?
Uther
Personne ne demande cela.
La LNR demande juste à ce que les joueurs déclarent tout leur contrat pour que eux puissent vérifier que les partenaires ne sont pas liés d'une façon ou d'une autre avec le club.
Dis comme cela, ça peut paraître ballot.
Mais imaginons que le propriétaire d'un club qui possède par ailleurs des entreprises qui n'ont rien à voir avec le rugby décide de faire acheter par l'intermédiaire d'une de ses entreprises des prestations à un tiers et que ce tiers décide alors de "sponsoriser" un joueur.
Ca vaut quand même le coup de vérifier qu'il n'y a pas eu entente pour qu'une partie des revenus de ce tiers soit rétrocédée à un joueur sous forme de sponsoring, non ?
Et ce n'est qu'un exemple de contournement parmi d'autres.
Jak3192
Le ST et d'autres d'ailleurs auraient ils un mental de mafiosis ?
Ah oui ! La "jurisprudence Melvyn"... 🤭
Uther
Pas de mafioso, non pas du tout.
Les clubs essayent d'être le plus performants possibles, ils jouent avec la ligne rouge (Parfois sans le savoir j'imagine) et parfois la traverse.
pascalbulroland
Donc pour vous, ce que dit Dupont est erroné..?
Uther
Au contraire, il dit clairement ce qu'il pense.
Il dit qu'il n'a pas envie que la LNR vienne farfouiller dans ses affaires.
Je peux le comprendre mais en parallèle, il y a des règles à faire respecter. Si ceux chargés de faire respecter ces règles n'ont pas la possibilité de faire les vérifications adéquates alors c'est ridicule.
Un peu comme un contrôleur fiscal qui ne pourrait pas vérifier les revenus du pauvre type qu'il contrôle. Hors, je peux vous affirmer qu'un contrôleur fiscal a toute latitude pour obtenir toutes les informations dont il juge avoir besoin y compris auprès d'institutions hors de France.
Jak3192
Donc la LNR n'a absolument aucune raison de
pascalbulroland
Je viens de voir une vidéo d'un journaliste qui explique très bien la situation.
En fait Dupont se trompe, un contrat de droit à l'image avec un sponsor qui n'est pas celui de son club n'est pas interdit et n'est pas compris dans le SC après contrôle de la LNR évidemment...
Par contre, ce qui pose pb, c'est les moyens qu'on va donner pour contrôler les revenus des joueurs , qui eux risquent d'être invasifs car les contrôleurs ne seront pas "assermentés" et même s'ils sont sérieux et professionnels , des fuites sur l'utilisation de l'argent des joueurs peuvent arriver...quels seront les gardes fous qui seront mis. en place pour éviter cela ? That is the question...
Uther
Ah ben, il faut bien sûr qu'ils soient assermentés. Sinon, effectivement, c'est du grand n'importe quoi.
Jak3192
Ouf !
Sujet déjà abordé il y a quelques temps ici.
Et pour cela, les contrôleurs assermentés s'appellent les agents des impôts (ou un teuc du genre).
Donc la LNR n'a rien à voir la dedans.
Uther
Il y a plein de gens assermentés (Ou équivalents) qui ne sont pas des agents des impôts.
Si tu fais appel à des certificateurs comme Veritas par exemple, ils ont accès à des secrets industriels ou intellectuels bien plus importants que de savoir le montant que tu as pu toucher de tel ou tel partenaire, ce dont tout le monde se fout.
Un joueur de rugby gagne plein d'argent ? Tant mieux pour lui.
J'avoue que je ne comprends pas pourquoi les agents de la LNR ne pourraient pas avoir accès aux revenus des joueurs (Sous réserve bien sûr de totale confidentialité) alors que pour la moindre démarche dans ce pays, on te demande ton avis d'imposition.
Thorvic
et si ces " règle " ne sont pas en conformité avec la " Loi" ?
Quelles sont ( les regles ) encore en vigueur car aucune des parties concernées n'a contesté leurs recevabilité auprès de juges ?
Un peu la même partition que Lemaitre quand il dit que si on l'embete trop il va faire sauté le SC en justice ...
Quelle légitimité à la LNR pour faire effectuer un audit annuel des patrimoines de joueurs ?
Dans quel autres secteur d'activité les salariés sont soumis à un tel régime ?
La LNR a t elle une délégation de pouvoir de la part de Bercy ?
On peut aussi questionner la déontologie et la confidentialité de la LNR ( les conciliations sont normalement confidentielles, mais quand c'est le ST ca feuilletonne dans l'équipe... )
Uther
Ce sont d'excellentes questions.
Mais vous prêchez un convaincu : J'ai toujours dit que le Salary Cap était une fausse bonne idée. Qu'on le supprime ne me choquerait pas plus que cela et si effectivement, c'est contraire à la loi, il faut d'autant plus le supprimer.
NMa
Avec l'affaire Jaminet je pense que la LNR va serrer la vis pour pas que cela ne se reproduise dans d'autre club.
NMa
Vraiment ok avec la LNR, il me semble que la cas Saracens portait sur ce sujet.
Donc pas d'accord avec Dupont, mais sur le principe il ouvre le sujet, et peut être que ça va faire effet boule de neige avec des discussions et actions mis en place dans un futur proche.
Jak3192
Les Saracens c'était différent.
"L'escroquerie" portait sur plusieurs années.
Quel est le vas Melvyn ?
Peux tu repréciser le contexte ?Qui me semble t'il est actuellement en expertise judiciaire suite à divers dépôt de plaintes
Uther
C'est difficile de savoir précisément pour les Saracens.
Nigel Wray avait évoqué des "montages immobiliers" (Sans qu'on en sache vraiment plus) avec au moins 4 joueurs mais on sait aussi que certains joueurs avaient monté de petites sociétés de service dont le club était parfois l'unique client.
De plus, les auditeurs ont trouvé qu'au moins pendant 4 ans les Saracens ont dépassé le SC et qu'ils ont sciemment caché certaines pièces.
Mais ne soyons pas naïfs : En Angleterre, ils n'étaient pas les seuls et certains clubs ont échappé aux sanctions parce qu'ils ont coopéré et qu'il se sont remis illico presto dans les clous. C'est probablement le cas des Wasps, de Bath et d'Exeter même si on n'a jamais eu aucune confirmation de cela.
Uther
C'est plutôt "Une chasse aux sorcières" que l'on dit je crois 😏
dan0x
sauf si la sorcière est clairement identifiée ! 😄
Uther
Ben pour le coup, je suis persuadé que la LNR ne regarde pas uniquement le cas du ST.
Après, la lamentable affaire Jaminet a certainement mis un coup de projecteur sur le ST mais je suis certain que d'autres clubs sont scrutés de très près.