Joue-là comme Dupont : World Rugby serre (enfin) la vis sur le temps de jeu maximum des internationaux
LBB va-t-il pouvoir souffler ? Screenshot : France 2
30 matchs, 6 semaines... World Rugby serre (enfin) la vis sur la charge des joueurs : ce qu’il faut retenir.

World Rugby a donc tranché. L’institution a approuvé de nouvelles directives mondiales sur la charge des joueurs pour les compétitions d’élite, masculines comme féminines. Une décision qui fait écho à une demande croissante du monde pro… et une réalité physique de plus en plus brutale.

Ainsi, à partir de 2026, de nouvelles directives vont s’imposer en marge de la création de la Nations Championship qui remplacera les traditionnelles tournées. Comme l'nterdiction de jouer plus de 30 matchs par saison pour un joueur, une obligation d’une pause de 5 semaines minimum durant l'intersaison, des périodes de repos lors des fenêtres internationales pour tous les joueurs, et surtout 12 semaines sans contact dans l’année. Un vrai tournant pour la santé des joueurs.

Jusqu’ici, ces mesures étaient davantage appliquées par les nations les plus fortes pour ménager leurs internationaux "premium" notamment. La France jouait d'ailleurs bien le jeu depuis quelques saisons. Mais désormais, l’enjeu est clair : tous les joueurs internationaux susceptibles d’être alignés dans le futur Nations Championship devront cocher ces cases.

Ce qui n'était par exemple pas le cas de Maxime Lucu à la fin de la saison 2024/2025, avec 34 matchs joués durant l'exercice. Idem pour la star argentine du Stade Toulousain Juan Cruz Mallia (32 matchs).

''Un énorme pas en avant pour le rugby''

Ce changement de braquet réglementaire n’est pas anodin. Validées par le Bureau exécutif de World Rugby, ces règles ne sortent pas de nulle part : elles s’appuient sur les dernières données scientifiques disponibles ou, à défaut, sur les avis d’experts reconnus. Surtout, elles sont le fruit de longues négociations entre World Rugby, les syndicats de joueurs, les fédérations, les ligues et les instances régionales. Le Néo-Zélandais Conrad Smith, désormais directeur des opérations rugby de l’IRPA, parle d’un “énorme pas en avant pour le rugby”.

L’adoption de ces nouvelles directives est aussi une condition posée par World Rugby pour le lancement du futur Championnat des Nations, prévu à l’été 2026. Objectif : garantir que la santé des joueurs reste une priorité, malgré la croissance du calendrier et les enjeux financiers. 

Reste désormais à voir comment ces directives seront appliquées localement… et si elles suffiront à préserver les corps dans un rugby toujours plus exigeant. Quand on sait qu'après 4 semaines de compétition, Thomas Ramos flirte déjà avec les 300 minutes de temps de jeu cette saison...

  • Pianto
    59383 points
  • il y a 40 minutes

je me dis qu'il faudrait aussi une limite à l'enchainement des matchs, genre 7 feuilles de matchs max en 73 jours. (c'est à dire 7 matchs sur 10 semaines)

Ces limites sont là pour forcer la main à une limitation des matchs de championnats nationaux et coupe d'Europe, non ? Les pays qui ont déjà peu de matchs nationaux seront très faiblement impactés, la France avec son système hybride de doublons et de tournée d'été sans joueurs premiums le sera nettement plus.

Je pense qu'il y a trop de matchs de club pour ma part.
La coupe d'Europe, c'est 8 matchs, 4 de poule (dur de faire moins) et 4 à élimination directe max.
Le championnat, chez nous, c'est 29 matchs max : 26 de poule et 3 à élimination directe max.
Equipe nationale : 11. 5 de tournoi et 3 pour chaque tournée, été et automne (parfois 4 en automne mais j'espère plus jamais)

C'est pas dur de voir où il y en a trop...

  • il y a 40 minutes

