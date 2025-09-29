Après la Suisse et les USA, Dupont poursuit sa rééducation chez un partenaire du PSG... au Moyen-Orient !

Nul doute que toutes ses aventures innovantes lui seront bénéfiques au moment de son retour sur les terrains du Top 14.

Depuis sa lourde blessure au genou et son opération en mars 2025, Antoine Dupont a entamé un parcours de rééducation unique dans le monde du rugby. Entre ses périodes à Ernest-Wallon mais aussi ses étapes en Suisse puis récemment aux États-Unis, le champion du monde a cette fois mis le cap sur une destination très méconnue dans notre sport : le Qatar.



Le meilleur joueur du monde 2021 est en effet arrivé à Doha pour profiter des installations de pointe de la clinique Aspetar à Doha, dont les portes lui ont été ouvertes grâce à sa notoriété.

RUGBY. Le Top 14 au garde-à-vous, Dupont donne une date de retour !Sur place, Dupont a déjà commencé ce lundi les séances calibrées : musculation ciblée, corde à sauter pour réactiver les appuis, étirements pour retrouver la souplesse, et même un peu de rugby sur pelouse locale, toujours dans le cadre très maîtrisé de sa reprise, comme le montre une publication sur les réseaux.



Chaque geste est donc pesé pour reconstruire la fiabilité mécanique de son genou, tout en rééduquant ses sensations. Il affiche d'ailleurs une prudence très mesurée avec un retour qui s'affine pour "fin novembre ou début décembre".

Un lien avec le PSG

L’option d'Aspetar n’est pas anodine : cette clinique est partenaire du Paris Saint-Germain.



D'ailleurs, juste avant son départ pour la péninsule arabique, Dupont était au Parc des Princes samedi soir pour le match PSG/Auxerre. L'occasion d'échanger avec Ousmane Dembélé, fraîchement auréolé du Ballon d’Or.

Nul doute que toutes ses aventures innovantes lui seront bénéfiques au moment de son retour sur les terrains du Top 14.