TOP 14. Rechute pour Baptiste Couilloud : la grosse tuile pour Lyon, qui perd (encore) son meilleur joueur

Son épaule ne s’était pas suffisamment renforcée et le chef de meute du LOU sera donc absent plusieurs semaines.

En plus d’avoir sombré à Pau jusqu’à encaisser un cinglant 40 à 15, le LOU a perdu bien plus que ça, sur la pelouse du hameau.

En cours de partie, plusieurs joueurs ont dû quitter la pelouse sur blessure. En premier lieu, le capitaine Baptiste Couilloud, sorti en première période suite à une nouvelle douleur a l’épaule gauche, opérée en fin de saison dernière.

VIDEO. DÉCRYPTAGE. ''Attaquez-le'' : Le coup de génie du staff bayonnais sur l’essai en soliste de Tom Spring

Le meneur de jeu du club rhodanien ne devra pas subir de nouvelle intervention chirurgicale après cette lésion tendineuse, mais il devra de nouveau regarder ses coéquipiers depuis les tribunes, lui qui venait de revenir à la compétition la semaine passée face à Paris.

Son épaule ne s’était pas suffisamment renforcée et le chef de meute du LOU sera donc absent 6 à 8 semaines, informe son club. Un énorme coup dur dans ce joueur est influent au sein du groupe, aussi bien de par ses interventions tranchantes et son sens de l’en-but (71 essais en 158 matchs de Top 14 à 28 ans !) que dans son leadership.

Wainiqolo disponible face à l’UBB ?

Et ce n’est pas le seul joueur à rejoindre l’infirmerie puisque le 3ème ligne Maxime Gouzou s’est fracturé la rotule du genou droit et sera absent 2 mois, tout comme le centre Fidjien losefo Masi, touché aux ischios.

En revanche, à ces mêmes postes, Josiah Maraku et Arno Botha sont de retour avec le collectif !

RUGBY. Une nation historique (presque) évincée du mondial 2027 ?

Alors que le facteur X Jiuta Wainiqolo, qui est récemment devenu papa, a pu profiter de l’arrivée de son enfant lors des 2 dernières semaines et devrait revenir également pour préparer le