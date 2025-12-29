En mode Diesel, le MHR peut-il devenir la sensation de la phase retour du Top 14 ?

Une défaite cruelle sur la pelouse de Pau, à deux points de l’exploit, Montpellier semble bien parti pour créer la surprise lors de la phase retour de Top 14.

L’embuscade est parfaitement tendue par les joueurs de Joan Caudullo. Neuvièmes à treize journées de la fin, les Montpelliérains sont bel et bien dans la course à la qualification pour les phases finales. Certes défaits sur la pelouse du leader déchu, Pau, ils repartent avec un bonus défensif (35-33).

S’ils auraient pu viser mieux, leur réaction est survenue trop tard, fidèle à leur saison : Montpellier avance comme un diesel, lentement mais sûrement. Alors, pourquoi ne pas les retrouver en phase finale ?

Cette hypothèse prend de plus en plus d’épaisseur, d’autant que le MHR semble avoir trouvé la recette pour battre les grosses cylindrées, en s’appuyant sur des joueurs solides, incarnés par leur capitaine Lenni Nouchi.

Voilà un élément très important pour figurer dans le groupe de tête : la discipline. À ce jeu, Montpellier est l’une des meilleures équipes. Avec seulement 121 pénalités concédées, elle se classe juste derrière Toulouse, qui en a concédé 112.

Mais ce n’est pas tout : Montpellier est également l’une des équipes qui encaisse le moins de points. Longtemps meilleure défense du championnat, elle est désormais à égalité avec Toulouse avec 281 points encaissés en 13 journées.

Derrière ces deux équipes, le Stade Français suit avec 327 points encaissés, illustrant l’écart entre Montpellier, Toulouse et les autres formations dans ce domaine. Montpellier est redevenue une équipe très solide et défensivement hermétique.

Il ne rate jamais une annonce de Galthié : cette fois, Lenni Nouchi espère y être : ''Je m'entraîne dur pour ça'' Un recrutement ciblé et efficace pour cette saison

Si les éloges pleuvent autour de Lenni Nouchi, régulièrement nommé meilleur Montpelliérain du moment, une recrue s’est également distinguée en devenant le joueur le plus utilisé du Top 14.

Il s’agit de l’arrière Tom Banks, qui a en un clin d’œil effacé le départ d’Anthony Bouthier grâce à ses performances. Toujours juste, sans forcément éclabousser le jeu, il apporte la stabilité tant recherchée par Montpellier ces dernières saisons.

En concurrence avec Stuart Hogg et éventuellement Thomas Darmon, il ne leur a laissé que des miettes. Fort d’un passé notable avec la sélection australienne, ayant été capé 21 fois avec les Wallabies, ce joueur, entrant dans la force de l’âge, est un élément essentiel du MHR, notamment grâce à sa régularité.

Sa rencontre face à Toulouse l’a prouvé : lors de la victoire des siens sur le score sans appel de 44 à 14, Tom Banks s’est montré redoutable, inscrivant un essai et parcourant 53 mètres face au champion de France.

Dans un registre différent, mais preuve supplémentaire que le recrutement du MHR porte ses fruits, le Gallois Adam Beard monte également en puissance. Lui aussi a livré une prestation remarquable face à Toulouse, avec huit prises de balle sur neuf en touche. L’expérimenté deuxième ligne commence doucement à s’imposer et à trouver ses marques.

Une mêlée conquérante et des ailiers (enfin) décisifs

Et si la recette du succès pour Montpellier résidait dans le retour aux fondamentaux ? Utiliser le jeu au pied sous pression pour éviter d’évoluer dans son camp, priver ses adversaires de ballons tout en restant conquérant.

La mêlée montpelliéraine, rare motif de satisfaction les saisons précédentes, est désormais l’une des plus dominantes du Top 14, avec 78 % de mêlées gagnées, soit le cinquième meilleur ratio de l’élite. Incarnée par le nouvel international Baptiste Erdocio et sa doublette géorgienne Nika Abuladze et Luka Japaridze, sans oublier les tauliers Wilfrid Hounkpatin et Mohamed Haouas, cette première ligne figure parmi les plus performantes dans ce domaine.

De plus, les ailiers montpelliérains semblent avoir trouvé la clé : la paire N’gandebe / Moustin a déjà percé la défense adverse à huit reprises, apportant une efficacité précieuse aux attaques du MHR, bien orchestrées par Hugo Domingo Miotti.

L’ouvreur de Montpellier, très à l’aise dans le schéma de jeu proposé par Joan Caudullo, se montre également précis face aux perches avec un pourcentage de réussite de 82,6 %, soit seulement huit échecs depuis le début de la saison.

Encore un 'ovni' chez les Bleus ? Maël Moustin a du talent, du potentiel et surtout ''une carte à jouer'' Solide sur les 7 derniers matchs, Montpellier à le vent dans le dos

Si le début de saison a été cahotique, avec notamment deux défaites consécutives lors des première et deuxième journées et un nul à Montauban, les Montpelliérains ont su se ressaisir, enclenchant une dynamique positive malgré deux revers récents.

Ces défaites, la plus récente face à Pau et celle d’il y a un mois contre Clermont, ont été compensées par l’obtention d’un point de bonus défensif à chaque fois. La quinzaine européenne a également été favorable au MHR, qui a obtenu des résultats intéressants face à Bordeaux et Castres, habitués aux places qualificatives.

Fort de ce constat, de sa solidité retrouvée et de sa capacité à ne jamais lâcher, et surtout grâce à l’émergence de nouveaux leaders, Montpellier pourrait parfaitement figurer dans le haut du tableau à la fin de la saison. Avec seulement six points séparant leur neuvième place du podium, ils pourraient bien revenir sur le devant de la scène lors de cette phase retour.

Encore faudra-t-il se montrer convaincant face à Bayonne et bien gérer les deux prochaines échéances européennes, contre le Connacht puis chez les Ospreys. Bref, la fin de saison de Montpellier s’annonce passionnante.