Il ne rate jamais une annonce de Galthié : cette fois, Lenni Nouchi espère y être : ''Je m'entraîne dur pour ça''

Il a le regard fixé sur la fin du mois. Lenni Nouchi, capitaine du MHR, espère voir son nom apparaître dans la prochaine liste de Fabien Galthié.

Le capitaine du MHR en pleine ascension

La fin du mois s’annonce chargée pour Fabien Galthié. Le sélectionneur du XV de France dévoilera bientôt sa liste pour les test-matchs d’automne face à l’Afrique du Sud, aux Fidji et à l’Australie. Et du côté de Montpellier, un certain Lenni Nouchi espère bien entendre son nom résonner. TRANSFERT. TOP 14. Convoité, Lenni Nouchi (MHR) fait un choix très fort pour la suite de sa carrièreÀ 21 ans, le 3e ligne montpelliérain n’a jamais semblé aussi proche d’une première grande tournée avec les Bleus. Capitaine du MHR depuis le début de la saison, Nouchi a pris une nouvelle dimension dans un groupe en reconstruction.

Un capitaine qui sait tout faire 🫡

Un essai, une passe au pied, Lenni Nouchi est l'homme en forme du @MHR_officiel Ⓜ️ #TOP14 pic.twitter.com/qvPHRr0Z7H — TOP 14 Rugby (@top14rugby) October 4, 2025

Combatif, exemplaire, il est devenu le symbole du renouveau héraultais. Son début de saison ? Solide, rugueux, inspiré. L’un des motifs de satisfaction du club malgré les trois défaites en six matchs.

"Je m'entraîne dur pour ça"

Interrogé par RMC, Nouchi ne cache pas son ambition : « Je m'entraîne dur pour ça. La tournée d'automne, on sait que c'est une tournée importante pour l'équipe de France. Forcément, si j'en fais partie, je serai très content. Et si j'ai la chance de jouer, encore plus. » XV de France : Nouchi et Gazzotti, les jeunes loups en route vers MarcoussisUn discours humble, lucide, à l’image du joueur. Pas du genre à brûler les étapes, mais toujours prêt à se donner à fond.

Un candidat crédible pour Galthié ?

Son profil plaît. Polyvalent en 2e ligne, puissant, capable de couvrir plusieurs postes en 3e ligne, il colle parfaitement aux besoins du staff tricolore. Et si la concurrence est rude — Cros, Ollivon, Roumat, Alldritt ou encore Jelonch, Abadie, Jegou, Boudehent, etc — Nouchi n’a rien à envier à personne sur l’intensité et l’état d’esprit.

« Je suis toujours devant la télé lors de l'annonce des listes. J'attends de voir s'il y a mon nom ou pas », confie-t-il. Il ne manquera certainement pas la prochaine annonce du patron des Bleus. Mais à ce rythme, il pourrait bien ne plus se contenter de regarder.