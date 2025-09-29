VIDEO. DÉCRYPTAGE. ''Attaquez-le'' : Le coup de génie du staff bayonnais sur l’essai en soliste de Tom Spring

On voulait revenir sur le premier essai, celui de Tom Spring, probablement influencé par un élément extérieur.

Ce dimanche soir, L’Aviron Bayonnais s’est imposé 35 à 32 face au RCT grâce notamment à un drop tardif de Joris Segonds. Mais le club basque avait fait la différence en première période grâce notamment à 2 essais inscrits coup sur coup.

On aimerait d'ailleurs revenir sur le premier, celui de Tom Spring, probablement influencé par un élément extérieur.

Un coup d'oeil du staff

Alors que l’Aviron Bayonnais semble se préparer à une attaque verticale, on entend sur Canal Plus un membre du staff Bayonnais hurler depuis le bord du terrain : "Arthur (Iturria, le capitaine positionné dans le couloir extérieur, NDLR), c’est Ribbans en face, c'est Ribbans, il faut aller l’attaquer."

En effet, pour une raison que l’on ignore, la ligne défensive grand côté n’était constituée - jusqu’au couloir des 15 mètres - que par des "gros" sur l’essentiel de la largeur, côté toulonnais, alors que Bayonne, lui, préparait son attaque dans les 30 mètres adverses avec plusieurs 3/4 dans le dos des avants.

Ont-ils entendu la consigne ? Avaient-il analysé la situation au préalable ? Toujours est-il que Joris Segonds choisit ce moment précis pour distiller une passe sautée à destination de son ailier Tom Spring, venu dézoner, pour aller attaquer la zone défendue par le 2ème ligne David Ribbans.

Forcément, le géant de la Rade (2m02 pour 121kg) était pris par les cannes de l’ailier bayonnais, qui profitait aussi d’un peu de crédulité de la part de Gaël Dréan pour feinter la passe, s’engouffrer dans la zone de fracturer et aller marquer un superbe essai 30 mètres plus loin.

Exit Meafou et Skelton, le colossal David Ribbans est-il en train de devenir le meilleur numéro 5 du Top 14 ?Des 3/4 face à des avants dans la ligne, c’est un peu comme des avants face à des 3/4 dans un petit périmètre. Ça fait souvent mal. Et on en a encore eu l’illustration ce dimanche soir.