VIDEO. 67 points pour la folie du dimanche soir : le RCT crucifié par un drop du ''sniper'' Segonds à la 80ème

67 points, du drama et un drop à la 80ème : revivez ce choc de folie made in Top 14 entre Bayonne et le RCT (35 à 32).

On dit souvent qu’un match peut basculer sur un détail. Ce dimanche soir à Jean-Dauger, l’Aviron Bayonnais a trouvé son héros en la personne de Joris Segonds. Grâce à un drop de 35 mètres à la 79ème minute, le buteur basque a offert une victoire précieuse aux siens (35-32) face à un RCT qui aurait pourtant pu en prendre 50, lorsqu'il était mené 14 à 0 au bout de 18 minutes.

La façon dont Camille Lopez vit ce moment est magnifique à voir, lui le spécialiste du drop #ABRCT pic.twitter.com/QxQ8tHLAvV — VAR'iété_Rugby (@Variete_Rugby) September 28, 2025

Menés durant une bonne partie de la rencontre, les Varois avaient pourtant su trouver des ressources dans le second acte. La filouterie habituelle de Baptiste Serin a réveillé les siens, alors que l’inusable Ma’a Nonu, 43 ans au compteur, enfonçait lui les Bayonnais sur un essai tout en puissance. À cet instant, l’élan semblait clairement toulonnais.

Mais ce RCT-là s’est encore sabordé dans les moments clés. Des choix tactiques mal assurés dans son propre camp en fin de partie ont rendu le ballon aux locaux, qui n’en demandaient pas tant.

Segonds, la glace dans les veines

Habitué à ces scénarios tendus à portée d'un coup de pied, l’ancien Parisien a pris ses responsabilités. À la 79ème, face aux perches, il était évident que l'ouvreur de 28 ans allait prendre ses responsabilités : un pas d’élan, un geste pur qu'il travaille avec Camille Lopez la semaine, et la balle qui file haut entre les poteaux de Jean-Dauger.

Le stade s'enflammait et Bayonne tenait sa victoire à l'arrachée face à une formation invaincue jusqu'ici et qui l'aura fait trembler jusqu'au bout, malgré une entame ratée. Et Segonds qui avouait après coup "avoir encore les frissons" au moment d’évoquer l’action.

RUGBY. Une nation historique (presque) évincée du mondial 2027 ?

Car ce drop, au-delà des 3 points de plus au compteur, c’est avant tout le symbole d’un Bayonne qui refuse de céder chez lui, et qui trouve dans son ouvreur un finisseur à la hauteur des rendez-vous brûlants.

Toulon, de son côté, repart frustré. Grâce à son banc, les Varois avaient les moyens d’arracher mieux. Mais à ce niveau, les petites erreurs se paient cash. Et Segonds, dimanche soir, n’a pas tremblé.