Le Tricolore Sipili Falatea scelle son avenir… et l’UBB gagne en stabilité

Ce n’est pas juste une signature. C’est un signal. Falatea dit oui à Bordeaux: voici ce que ça change pour l’UBB, le Top 14 et le XV de France.

Falatea fait confiance à Bordeaux

Le pilier droit international Sipili Falatea a prolongé son contrat avec l’Union Bordeaux-Bègles jusqu’en 2028. Arrivé en 2022 en provenance de Clermont, il totalise 46 matchs avec l’UBB pour 4 essais.

International à 14 reprises, il avait participé à la Coupe du monde 2023 avant de subir une rupture des ligaments croisés en janvier 2024. De retour en 2025, il contribue au premier sacre européen du club lors de la finale de Champions Cup.

Falatea, c'est un profil précieux : un pilier droit solide en mêlée fermée, mobile et habitué aux exigences du très haut niveau. Son physique (1,84 m, 116 kg) et son vécu international sont un vrai plus pour la stabilité du pack bordelais.

"Son parcours récent témoigne d’une vraie résilience."

Son parcours récent — grave blessure en 2024, retour au meilleur niveau en 2025, participation active au titre européen — témoigne d’une vraie résilience et d'un vrai esprit de compétiteur. Ce cycle confirme la confiance du staff dans sa capacité à redevenir un élément majeur du dispositif.

La stratégie ambitieuse de l'UBB

En verrouillant un pilier international jusqu’en 2028, l’UBB affirme sa volonté de jouer le titre en TOP 14 dans les années à venir et de s’inscrire durablement dans le top européen. Cette stabilité est capitale dans un championnat où la mêlée fermée est de plus en plus déterminante.

Le club sécurise un poste clé et peut planifier ses rotations en première ligne avec davantage de visibilité. Une continuité essentielle quand l’équipe vise une nouvelle campagne européenne ambitieuse.

Falatea, un atout majeur pour les futures sélections

Cette prolongation offre à Falatea le cadre idéal pour retrouver une place forte dans la hiérarchie, en club comme en sélection. Le temps de jeu régulier peut relancer sa candidature chez les Bleus. Un pilier droit en forme, jouant la Champions Cup, reste un profil précieux pour le staff du XV de France. Sa prolongation à Bordeaux renforce sa stabilité sportive, ce qui pourrait peser pour de futures sélections.

"Elle illustre aussi l’importance de conserver des piliers expérimentés."

Elle illustre aussi l’importance de conserver des piliers expérimentés dans un championnat où la mêlée demeure l’un des secteurs les plus arbitrés et les plus stratégiques. Pour Falatea comme pour l’UBB, cette prolongation sent la continuité, la confiance et l’envie d’écrire encore un peu plus l’histoire du club girondin.