XV de France. L'alignement des Bleus orphelins de Flament et Guillard face aux Fidji ?

Alors qu'ils ont tenté de surnager face aux Boks, le duo Flament/Guillard pourrait manquer face aux Fidji, quelles options côté bleu ?

Alors qu’il est devenu le patron de l’alignement du XV de France, Thibault Flament a tenté de surnager samedi dans un secteur ô combien complexe face aux colosses sud-africains. S’il ne s’en est pas trop mal sorti, sa débauche d’énergie ne l’a pas laissé indemne.

En effet, comme le révèlent aujourd’hui nos confrères du Midi Olympique, Thibault Flament serait touché à la cuisse et sera donc ménagé en ce début de semaine par le staff du XV de France.

Son absence potentielle pourrait compliquer la tâche de Fabien Galthié, qui devra composer sans son principal atout en touche. Mais les options restent nombreuses.

Sans Guillard ni Flament, avec Ollivon et Auradou ?



Parmi les principaux prétendants, Hugo Auradou semble avoir les faveurs du staff. Le deuxième ligne de la Section Paloise, dont le profil aérien pourrait compenser la perte de Flament et Guillard, compte déjà huit sélections avec le XV de France, dont deux face à la Nouvelle-Zélande l’été dernier.

Dans le même temps, le forfait de Mickaël Guillard pose un véritable problème pour l’alignement des Bleus. Dans son registre, seul Charles Ollivon apparaît comme un prétendant sérieux. Si Esteban Capilla ou Pierre Bochaton figurent également dans le groupe, le Toulonnais tiendrait toutefois la corde.

Charles Ollivon préféré à Grégory Alldritt en 8 ?

Si l’on préfère laisser Galtoch choisir les 23 guerriers qui affronteront les Fidji, il est évident que la question de la touche risque de peser dans ses décisions. Le premier impacté pourrait être Grégory Alldritt. Pas le profil le plus aérien du pack français, il pourrait être devancé par Charles Ollivon, excellent dans cet exercice.

De retour de blessure, le Toulonnais figure dans le groupe pour affronter les hommes du Pacifique. Après avoir enchaîné les rencontres avec Toulon, il se pourrait que « King Charles » revienne plus rapidement que prévu avec les Bleus.

Parmi les autres options, le profil de Cameron Woki apparaît comme l’un des plus crédibles. Capitaine de la touche à Bordeaux, celui qui n’a plus débuté dans le XV de départ français depuis octobre 2023 pourrait être la surprise de Fabien Galthié.

