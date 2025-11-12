Top 14. Double champion de France, 8 ans au club, 30 sélections, Perpignan perd un joueur important
International samoan, le talonneur aux huit saisons passées à l’USAP quitte le navire. ©Canal+
Top 14
  • 9 Matchs joués
  • 0 Victoires
  • 14 Classement
  • 142 Points marqués
  • 271 Points encaissés
Dans un communiqué, le club a annoncé la fin de sa collaboration avec un élément clé du pack catalan, arrivé à l’USAP lors de la saison 2017.

L'USAP n'a pas attendu le printemps pour faire le ménage dans sa maison. Après avoir annoncé le départ de Franck Azéma il y a quelques jours, remplacé par Laurent Labit au poste de manager, ce mercredi, c'est un cadre historique du vestiaire Catalan qui quitte le navire.

Après huit saisons au club, le talonneur Seilala Lam (36 ans) quitte Perpignan avec effet immédiat, à la suite d’un accord trouvé avec la direction.

International aux 30 sélections avec les Samoa, il aura disputé 161 matchs sous les couleurs de l’USAP, inscrivant 17 essais. Encore la saison dernière, il occupait le poste de titulaire lors du match d’accession face à Grenoble, en juin.

Seilala Lam vers Clermont-Ferrand pour un dernier défi ?

Le talonneur samoan n’en a pas encore fini avec le rugby. C’est en tout cas ce que rapporte L’Indépendant. Le quotidien emblématique des Pyrénées-Orientales et de l’Aude évoque la venue de Seilala Lam à Clermont-Ferrand, pour compenser le départ de Folau Fainga’a. (mise à jour : confirmé par le club, Seilala Lam s'engage jusqu'à la fin de la saison)

Cette information paraît crédible, puisque Clermont ne dispose désormais que de deux talonneurs : le jeune Barnabé Massa (21 ans) et Étienne Fourcade (28 ans).

Le talonneur australien a annoncé son départ d’Auvergne il y a quelques semaines, après trois saisons au club. Il rejoindra les Waratahs, dans son pays natal, afin de pouvoir postuler au Mondial 2027.

Annoncé en prêt à Vannes, Victor Montgaillard va rester à l'USAP

Alors qu’il était encore sous contrat jusqu’en juin 2026, Seilala Lam va quitter le club, et son départ entraîne une réaction en chaîne. En effet, annoncé du côté de Vannes en prêt, le jeune Victor Montgaillard va finalement rester à l’USAP pour remplacer numériquement le Samoan.

Pur produit de la formation catalane, Victor Montgaillard (23 ans) a découvert l’équipe professionnelle lors de la saison 2021-2022. Depuis, il s’est progressivement imposé dans la rotation, avant de disparaître quelque peu des plans de Franck Azéma en ce début de saison (seulement 25 minutes de jeu lors de la 4ᵉ journée de Top 14).

Avec l’arrivée de Laurent Labit, les cartes sont peut-être rebattues pour le jeune talonneur. En tout cas, il restera plus longtemps que prévu en Catalogne.

Son profil tonique, capable de jouer dans les espaces, fait de lui un atout précieux pour le paquet d’avants de Perpignan. Il s’était d’ailleurs illustré lors de son troisième match avec les professionnels, en délivrant une magnifique passe décisive pour l’essai de Nino Seguela face à Gloucester.

