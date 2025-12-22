''Je sais ce que cela signifie pour les gens ici'', ce prodige des Springboks ferme la porte au Top 14

Il est l’une des révélations de l’année, l’ouvreur des Springboks ne rejoindra pas le Top 14 la saison prochaine et évoluera en United Rugby Championship.

À 23 ans, ce prodige du rugby mondial est désormais fixé sur son avenir en club, et il devrait encore évoluer en Afrique du Sud pour un bon moment. Auteur d’une prestation remarquée face au XV de France lors de la tournée d’automne, il est aujourd’hui devenu une pièce importante de sa sélection.

Formé au club, il a signé un nouveau bail avec les Stormers, la franchise basée au Cap. En club comme en sélection, il s’est imposé face à une concurrence relevée et incarnée par Manie Libbok, Handré Pollard ou encore Damian Willemse. Avec les Springboks, il a notamment été capé à 20 reprises en trois saisons au plus haut niveau.

La pépite des Springboks avait éclaboussé de toute sa classe la rencontre face au XV de France en novembre dernier. Malgré la forte pression exercée par les Bleus, le nouveau protégé de Rassie Erasmus s’est appliqué à mettre en difficulté les Français, offrant une nouvelle victoire à son équipe.

Intraitable dans le jeu courant comme dans l’exercice du tir au but, il s’était notamment illustré en inscrivant 17 points. Pourtant, les Bleus étaient prévenus : le prodige du Cap avait déjà fait sensation face à l’Argentine durant l’été, inscrivant 37 points contre les Pumas, dont trois essais. Bref, la panoplie est bel et bien complète, et cela pourrait faire très mal dans les années à venir.

Les Stormers ont misé sur le bon cheval, c’est une certitude. Mais Sacha Feinberg-Mngomezulu se sent surtout redevable envers cette formation qu’il n’a jamais quitté. Lui qui n’a connu que ce club affirme mieux que quiconque mesurer les attentes qui pèsent autour de celui-ci.

"Je sais ce que cela signifie pour les gens ici. Il y a toujours du bruit et de l’intérêt quand les choses se passent bien, mais ce que nous avons ici, l’effectif, les entraîneurs, la relation avec nos supporters, est spécial. L’ambition du Project 2029 est claire et je veux faire partie de ce que nous construisons et de la direction que nous prenons. Je suis enthousiaste pour l’avenir et impatient de voir ce que nous pouvons accomplir ensemble", souligne Sacha Feinberg Mngomezulu.

✍️ We've got @sachgome10 staying with us through 2029.



💬 'Cape Town is home. I grew up supporting this team and I know what it means to the people here'



Full story https://t.co/SDTK6fZhvl#SFM2029 #inittogether pic.twitter.com/nMjvvMH9k5 — DHL Stormers (@THESTORMERS) December 20, 2025

''Sacha est un joueur convoité par les équipes du monde entier''

C’est une évidence, les grosses cylindrées européennes et asiatiques ont dû rapidement se renseigner sur le dossier du joueur polyvalent des Stormers. C’est d’ailleurs ce que confirme le directeur du rugby de la franchise, John Dobson. Présent au club depuis plus de quinze ans, ce dernier a eu l’occasion de suivre de très près l’évolution du jeune prodige. Aujourd’hui, il affirme que cette prolongation de contrat constitue un signal fort pour toute une génération.

"Sacha est un joueur convoité par les équipes du monde entier, c’est la réalité du rugby moderne, et nous sommes extrêmement fiers qu’il ait choisi de consacrer ses meilleures années à ce maillot. C’est exactement l’esprit du Project 2029 : identifier les talents tôt, les développer correctement et construire un effectif dans lequel nos meilleurs joueurs souhaitent rester, diriger et gagner ensemble. Le parcours de Sacha dans notre système est remarquable, et il n’en est encore qu’au début. Le conserver au Cap est énorme pour nos supporters et pour ce que nous sommes en train de bâtir".