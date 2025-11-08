Loin des stéréotypes, cet ''électron libre'' pourrait bien être la star de ce France/Afrique du Sud

Dimitri Yachvili sent le choc : face aux Boks, les Bleus ont les crocs, mais attention au phénomène Sacha Feinberg-Mngomezulu, l’ouvreur qui dynamite les défenses.

Une équipe de France qui avance

Ce samedi 8 novembre, les Bleus retrouvent les Springboks dans un duel XXL qui fleure bon les phases finales de Coupe du monde. Un choc que Dimitri Yachvili attend avec impatience comme tous les supporters du XV de France.

L'ancien demi de mêlée international, désormais consultant pour France Télévisions, voit une équipe de France "conquérante" malgré un faible temps passé ensemble et de nombreux cadres absents : "Je pense qu’ils savent où ils vont", lâche-t-il, confiant dans la vision de Fabien Galthié.

L’ossature se dessine, des places à prendre

Pour Yachvili, ce rendez-vous s’inscrit dans un moment charnière : "On est à mi-chemin entre la Coupe du monde 2023 et celle de 2027." L’ossature se stabilise, mais certaines places sont encore ouvertes, notamment à droite de la mêlée : "Le poste qui est un peu en vacant, c’est celui de pilier droit", explique-t-il, en évoquant Régis Montagne.

Le Clermont n'est pas le seul à avoir sa chance cet automne. De l'autre côté de la première ligne, Baptiste Erdocio sera aussi titulaire. Le Yach aimerait aussi voir Esteban Capilla, auteur d’une grosse saison avec Bayonne, sur la feuille de match. Cramont, Capilla, Maximin… Le XV de France avec 11 joueurs sans sélection pour préparer les Fidji

Retenu pour préparer le match contre les Fidji. L'ancien septiste pourrait bien démarrer contre les Îliens samedi prochain à Bordeaux. Mais en attendant, ce sont bien les habituels tauliers qui devront assurer. Surtout en troisième ligne où il faudra avoir un oeil sur le numéro 10 sud-africain.

Un ouvreur sud-africain hors des clous

Côté Springboks, Yachvili alerte en effet sur un profil atypique : Sacha Feinberg-Mngomezulu. Un nom encore peu connu de certains fans mais qui pourrait faire basculer le match : "C'est un peu l'électron libre qui attaque la ligne, qui a beaucoup d'énergie, qui met de l'incertitude, il a beaucoup d’énergie", détaille-t-il.

À contre-courant des ouvreurs sud-africains traditionnels, au physique proche de ceux des centres, avec un gros jeu au pied comme Pollard ou Steyn, Feinberg-Mngomezulu bouscule les codes, dans un rugby sud-africain pourtant axé sur le défi physique et la puissance.

Le facteur X sud-africain

Yachvili voit en lui "ce brin de folie" qui manquait peut-être aux Boks et qui pourrait faire la différence, à l’image de Kolbe ou Arendse, ces arrières qui savent faire sauter les verrous. Un profil rare, surtout chez les ouvreurs, qui ajoute une vraie plus-value à un XV sud-africain déjà bien armé. "Un joueur parmi tant d'autres à surveiller pendant cette tournée d'automne." Le duel s’annonce musclé, mais pas seulement. Il pourrait aussi bien s’écrire dans les espaces.