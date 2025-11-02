RUGBY. ‘‘On doit le travailler’’, sur ce point le XV de France ne veut plus être à la traîne face aux Springboks !

Ce samedi 8 novembre, la soirée qui s’annonce à Saint-Denis n’aura rien d’une revanche. En tout cas, c’est ce qu'annoncent les différents joueurs du XV de France qui étaient de la Coupe du monde 2023. Cependant, si ce match n’est pas une affaire personnelle, il est toujours utile d’apprendre de ses erreurs. Contre l’Afrique du Sud, les Bleus seront attendus sous les ballons hauts. C’est ce secteur de jeu qui avait permis aux Springboks d’éliminer les Tricolores de leur mondial.
En conférence de presse, Louis Bielle-Biarrey s’est exprimé au sujet de la faillite passée des Bleus sous les ballons hauts. Le jeune ailier de l’UBB expliquait que ce secteur était devenu un impératif du jeu contemporain, au plus haut niveau. “Cette semaine, c'est sûr que c'est un focus, mais ça le sera aussi sur les autres semaines. Aujourd’hui, le rugby international est tourné vers ça. C'est un point que l'on doit travailler.”
Toutefois, Louis Bielle-Biarrey admettait face à la presse, en milieu de semaine, que le jeu au pied était une arme particulièrement plébiscitée par l’Afrique du Sud. “Ils utilisent beaucoup le jeu au pied de pression. On sait qu'on ne les aura pas forcément tous, on va en gagner et ils vont en gagner. Cependant, il y aura certains ballons qui ne seront gagnés par personne et ce sont ceux-là qu'on aimerait prendre, pour ne pas leur laisser”, explique le trois-quart girondin.
Ce samedi 8 novembre, ce secteur de jeu pourrait de nouveau être mis en avant, comme une pièce maîtresse du jeu sud-africain, principalement à l’initiative de l’ouvreur en place. Face aux journalistes, Louis Bielle-Biarrey prévenait par ailleurs que “tout ne sera pas parfait sur (les) ballons hauts, mais (le XV de France) se prépare.”
Les Springboks possèdent plusieurs joueurs capables de nuire aux Bleus. Handré Pollard (31 ans) est un métronome, Sacha Feinberg-Mngomezulu (23 ans) pourrait être une solution plus fantasque, mais tout aussi redoutable, et Manie Libbok (28 ans) est une option intermédiaire. À Saint-Denis, c’est le benjamin qui est pressenti comme solution en 10, pour un danger annoncé sur la pelouse et dans les airs.
La faille du XV de France
Petit retour dans le temps, pas des moins douloureux, vers le 15 octobre 2023. Lors de ce quart de finale de Coupe du monde, les Springboks laissent les Bleus envahir leur moitié de terrain. Les locaux concluent le match avec 63 % d’occupation, deux fois plus de passes et de courses avec le ballon, mais sans la victoire. Une défaite du plus petit des écarts (28-29) due à divers faits de jeu et notamment à cause d’une faillite française évidente sous les ballons hauts.
Dès la 8ᵉ minute de jeu, plusieurs joueurs du XV de France se faisaient surprendre sous un jeu au pied haut. Le ballon échappait aux Bleus et Kurt-Lee Arendse utilisait sa vitesse pour offrir un essai à l’Afrique du Sud, leur premier du match. Dix minutes plus tard, une situation similaire s’est déroulée au Stade de France. Un ballon haut mal négocié et Damian de Allende s’en allait en Terre promise, en deux temps. Sur les deux autres essais des Springboks, des jeux au pied plus courts ont également été utilisés contre les Français.
gilbertgilles
Eh bien! Tout vient à point à qui sait attendre! Il aura fallu deux ans pour entendre parler (et pas que dans le Rugbynistère) de notre faillite sous les ballons hauts pendant ce maudit quart de finale! Espérons qu'il ne faudra pas deux ans de plus pour travailler à fond ce secteur de plus en plus utilisé dans le rugby d'aujourd'hui et pour former nos arrières et ailiers!
lebonbernieCGunther
C'est pas par maladresse ou déficience technique que ça foire, sinon, pourquoi les joueurs concernés attraperaient-ils les mêmes ballons en club et pas avec les bleus? C'est indiscutablement une question d'organisation dans le fond du terrain et de bonne répartition des rôles, de communication aussi (le fameux "j'ai!" quand tu sais que c'est pour toi). J'en veux pour exemple le 3ème (?) essai que l'on prend face aux Boks: une diagonale un peu haute, mais pas non-plus une chandelle monumentale, dans mon souvenir 10/15 m devant nos 22 et à une 15aine de mètres de la touche, sur l'aile gauche (ouf!). Bref, sur le coup, on 4 mecs susceptibles d'assurer la réception: Ramos, mais qui vient un peu loin du centre du terrain, LBB qui est plutôt bien placé, Fickou mais qui est en repli vers son camp, mettons vers nos 40 et un 3ème ligne +/- dans la même zone que notre centre. Et là, ça tergiverse un peu... qui c'est qui se dévoue, qui s'est qui y va?... bref, déjà la communication n'est pas bonne, et le b.a.-ba dans ce genre de situation complètement ignoré, comme la priorité à droite dans le code de la route. A savoir, dans cette situation, c'est le mec qui vient de son camp qui doit se proposer à la réception, celui monte, pas celui qui recule, donc, déjà, Fickou et le 3ème ligne en repli ne doivent pas s'en mêler. Reste donc Ramos, mais un peu loin je pense, et LBB qui finalement s'y colle, mais avec un temps de retard et en zyeutant les 3 autres. Résultat, la mauvaise organisation/communication qui consiste à envoyer 4 mecs sous le même ballon fait que les Boks nous prennent un 3ème "ballon sur la tête". Voilà... ça fait deux ans que c'est arrivé, et c'était identifié dès le T6 de l'hiver 2023, 6 ou 8 mois avant, ça a continué pendant les matchs de prépa, pour finir en apothéose lors du 1/4! Bref, Galthié, "il comprend vite mais il faut lui expliquer longtemps", comme disait ma grand-mère... J'ajoute que le temps qu'il réagisse, la règle dans ce genre de situation a changé, avec l'interdiction des escortes, donc, on peut raisonnablement espérer qu'en 2035, environ, il ait digéré cette nouvelle donne...
gilbertgilles
Sûr! 😄Surtout qu'ils (le staff) peuvent penser "bof, avec la nouvelle règle on est sûrs d'avoir les ballons, pas la peine de s'investir spécialement" ! Mais oui, je me rappelle de cette situation et aussi du fait que sur un autre renvoi on est trop avancé et le 10 Sud Af' tape exactement dans le dos de notre ailier (a moins que ce soit celle dont tu parles). On va voir ce que Erasmus va nous concocter ce coup ci! Ce mec là a toujours un coup d'avance (légal ou non!) 😉
mic4619
Et les Bocks le staff va continuer a mettre la pression sue le corps arbitral ???
Car si l'arbitrage avait été equitable on ne parlerait pas que de ce sujet !
Sinon la réception des ballons sur le jeu aérien doit être travaillé beaucoup plus, c'est une évidence !
Dans le top 14 les coups de pieds de pression sont de plus en plus utilisés et cela ne date pas de cette saison !
lebonbernieCGunther
On croit rêver!!! Toute l'année 2023 on s'est fait balader au pied sur les diagonales hautes (pas seulement lors de ce 1/4 de finale mais pendant tout le T6 et les matchs de prépa) et c'est deux ans après que le staff tire la sonnette d'alarme???
gilbertgilles
Est ce qu'on a entendu notre coach suprême en parler lors de son débrief fantômatique, quelques mois après? Je n'en ai pas souvenir. 😉
lebonbernieCGunther
Il a juste déclaré à la mi-temps: "M.rde les mecs! Ils nous prennent 3 ballons sur la tête!" Ah bon? Fabien, sérieux... les ballons sur la tête, ça fait presqu'un an!
Et après, y'a pas eu de débrief. Il s'est barré de l'hôtel dès le lendemain matin pour aller tremper sa nouille en Bretagne. Mais de débrief, d'analyses, de questions, il n'y en eu pas que je sache... au mieux "croissant ou brioche?", seule question débattue lors du petit déj'...
gilbertgilles
Je parlais de celui qu'il a donné des mois après sous la pression médiatique où il n'a parlé que des datas qui disaient qu'on devait gagner ce match! C'était surréaliste! Je m'étonne que tu ne te rappelle pas de çà.