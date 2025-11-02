RUGBY. ‘‘On doit le travailler’’, sur ce point le XV de France ne veut plus être à la traîne face aux Springboks !

Plus de deux ans après l’élimination en quart de finale de son mondial, le XV de France ne veut plus se laisser surprendre par le jeu au pied de l’Afrique du Sud.

Ce samedi 8 novembre, la soirée qui s’annonce à Saint-Denis n’aura rien d’une revanche. En tout cas, c’est ce qu'annoncent les différents joueurs du XV de France qui étaient de la Coupe du monde 2023. Cependant, si ce match n’est pas une affaire personnelle, il est toujours utile d’apprendre de ses erreurs. Contre l’Afrique du Sud, les Bleus seront attendus sous les ballons hauts. C’est ce secteur de jeu qui avait permis aux Springboks d’éliminer les Tricolores de leur mondial.

En conférence de presse, Louis Bielle-Biarrey s’est exprimé au sujet de la faillite passée des Bleus sous les ballons hauts. Le jeune ailier de l’UBB expliquait que ce secteur était devenu un impératif du jeu contemporain, au plus haut niveau. “Cette semaine, c'est sûr que c'est un focus, mais ça le sera aussi sur les autres semaines. Aujourd’hui, le rugby international est tourné vers ça. C'est un point que l'on doit travailler.”

Toutefois, Louis Bielle-Biarrey admettait face à la presse, en milieu de semaine, que le jeu au pied était une arme particulièrement plébiscitée par l’Afrique du Sud. “Ils utilisent beaucoup le jeu au pied de pression. On sait qu'on ne les aura pas forcément tous, on va en gagner et ils vont en gagner. Cependant, il y aura certains ballons qui ne seront gagnés par personne et ce sont ceux-là qu'on aimerait prendre, pour ne pas leur laisser”, explique le trois-quart girondin.

Ce samedi 8 novembre, ce secteur de jeu pourrait de nouveau être mis en avant, comme une pièce maîtresse du jeu sud-africain, principalement à l’initiative de l’ouvreur en place. Face aux journalistes, Louis Bielle-Biarrey prévenait par ailleurs que “tout ne sera pas parfait sur (les) ballons hauts, mais (le XV de France) se prépare.”

Les Springboks possèdent plusieurs joueurs capables de nuire aux Bleus. Handré Pollard (31 ans) est un métronome, Sacha Feinberg-Mngomezulu (23 ans) pourrait être une solution plus fantasque, mais tout aussi redoutable, et Manie Libbok (28 ans) est une option intermédiaire. À Saint-Denis, c’est le benjamin qui est pressenti comme solution en 10, pour un danger annoncé sur la pelouse et dans les airs.

La faille du XV de France

Petit retour dans le temps, pas des moins douloureux, vers le 15 octobre 2023. Lors de ce quart de finale de Coupe du monde, les Springboks laissent les Bleus envahir leur moitié de terrain. Les locaux concluent le match avec 63 % d’occupation, deux fois plus de passes et de courses avec le ballon, mais sans la victoire. Une défaite du plus petit des écarts (28-29) due à divers faits de jeu et notamment à cause d’une faillite française évidente sous les ballons hauts.

Dès la 8ᵉ minute de jeu, plusieurs joueurs du XV de France se faisaient surprendre sous un jeu au pied haut. Le ballon échappait aux Bleus et Kurt-Lee Arendse utilisait sa vitesse pour offrir un essai à l’Afrique du Sud, leur premier du match. Dix minutes plus tard, une situation similaire s’est déroulée au Stade de France. Un ballon haut mal négocié et Damian de Allende s’en allait en Terre promise, en deux temps. Sur les deux autres essais des Springboks, des jeux au pied plus courts ont également été utilisés contre les Français.

