Le Garrec/Ntamack : 10e charnière charnière pour le XV de France en moins de 2 ans !

Titularisé face aux Boks, le rookie Nolann Le Garrec composera aux côtés de Romain Ntamack la 10ᵉ charnière alignée dans le XV de départ des Bleus depuis 2024.

Le choc face aux Springboks approche à grands pas pour le XV de France. Ce matin, en conférence de presse, le sélectionneur des Bleus, Fabien Galthié, a annoncé la composition de son équipe pour défier les champions du monde. Parmi les 23 joueurs choisis, une association pourrait surprendre.

Alors qu’à l’ouverture, personne ne doutait de la titularisation de Romain Ntamack, son association avec Nolann Le Garrec n’était pas des plus attendues. Le jeune numéro 9 profite de la blessure d’Antoine Dupont et du retour tardif de Maxime Lucu pour débuter face aux Boks samedi. Une nouvelle charnière dont on a évidemment hâte de voir les performances.

Fabien Galthié lance sa 10e charnière en un presque deux ans

C'est la première fois que les deux joueurs seront associés, et si l'expérience de Romain Ntamack fait foi avec 41 sélections, on ne peut pas en dire autant de son demi de mêlée. Avec 15 sélections chez les Bleus pour 6 titularisations, ce choix peut surprendre, d'autant que Maxime Lucu est sur le banc.

Mais si Fabien Galthié fait confiance au jeune Nolann Le Garrec, c'est qu'il lui reconnaît d'immenses qualités. Et pour cause, le jeune demi de mêlée l'a prouvé, d'abord sous le maillot du Racing 92, en devenant un patron pour la ligne de trois-quarts francilienne. Débarqué à La Rochelle cette saison, il prend peu à peu ses marques chez les Maritimes. To be continued.

Cette nouvelle association constitue la 10ᵉ charnière du XV de France depuis janvier 2024. Ainsi, ce sont tout de même neuf joueurs qui se sont succédé aux postes de 9 et de 10 depuis bientôt deux ans.

Antoine Dupont et Thomas Ramos, la charnière préférée de Fabien Galthié

Le taulier Romain Ntamack, emprunt de quelques blessures lors de la fin de saison dernière, a tout de même été associé à trois demis de mêlée différents depuis janvier 2024. Deux matchs avec Antoine Dupont, un seul avec Maxime Lucu, et désormais un avec Nolann Le Garrec, difficile de trouver des automatismes (?)

Pour le Rochelais, c’est la même chose avec trois associations différentes. Deux avec Thomas Ramos et Joris Segonds, une avec Antoine Hastoy, et une de plus aux côtés de Romain Ntamack face aux Boks samedi.

Antoine Dupont, blessé, sera absent, mais avec Thomas Ramos, titulaire à l’arrière, il forme tout de même la charnière la plus utilisée par Galthié depuis janvier 2024 : quatre titularisations ensemble.

''Les automatismes se trouvent assez facilement''

Une chose est sûre, Romain Ntamack ne laissera pas transparaître une once de doute avant cette rencontre. D’ailleurs, quand nos confrères de L’Équipe le questionnent sur cette association inédite avec le jeune numéro 9, le Toulousain ne mâche pas ses mots.

On se connaît depuis pas mal de temps, on a souvent été ensemble sur les rassemblements. Les automatismes se trouvent donc assez facilement. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir à jouer aux côtés de Nolann.